Filecchio Women si conferma matricola terribile

lunedì, 9 novembre 2020, 13:41

di viola pieroni

Filecchio Women si conferma matricola terribile anche contro la Roma decimo quarto a cui rifila un sonoro 4 a 1 e con i tre punti si consolida capolista a punteggio pieno dopo quattro gare di campionato.



Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime da Covid in particolare per i lutti che recentemente hanno colpito la comunità di Filecchio. Quindi la gara che ha visto la partenza repentina delle filecchiesi già in vantaggio al secondo con una finezza balistica del neo acquisto Maria Segreist che di tacco ha siglato un gol strappa applausi festeggiando come meglio non poteva il suo esordio con la sua nuova società. Passano solo tre minuti e il Filecchio trova il raddoppio con un colpo di testa imperioso di Benedetta Fenili che finalizzata uno schema da calcio d'angolo ben sviluppato dalle altre compagne. Le filecchiesi sono padrone del campo al cospetto di una Roma frastornata e incapace di reagire subendo infatti la terza rete da Irene Pieroni che trasforma in gol un invitante assist di capitan Moni. Nonostante una palese superiorità tecnico-fisica, il primo tempo termina con un perentorio 3 a 0 che condizionerà la seconda metà di gara dove da annotare c'è però la quarta, stupenda rete di Valentina Bengasi con un fendente da fuori area e il gol delle ospiti con la De Luca col quale rende meno pesante il passivo per una Roma che oggi ha trovato nel Filecchio femminile un avversario superiore.



Soddisfazione per tutta la società del presidente Turicchi dove con merito si guarda la classifica dall’alto verso il basso consapevoli che il campionato di serie C è difficile e le favorite della vigilia devono confermarsi... ma comunque meglio non poteva iniziare!