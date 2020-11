Sport



Serie D, nuovamente rinviata Prato-GhiviBorgo

martedì, 3 novembre 2020, 15:53

di michele masotti

Mentre la Lega Nazionale Dilettanti ritarda ancora la decisione di sospendere o meno per un mese la Serie D, una scelta in tal senso verrà preso dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm atteso per la serata odierna (martedì 3 novembre), continuano a fioccare i rinvii dei recuperi programmati per domani, ovviamente legati all’emergenza sanitaria del Covid-19. Non si disputeranno, quindi, Real Forte Querceta-Lentigione, a causa di una positività riscontrata nel gruppo squadra emiliano, tanto meno Prato-GhiviBorgo, in virtù dell’isolamento volontario da parte di tutta la rosa biancorossa.

Per i “colchoneros” della Media Valle si tratta del terzo rinvio stagionale, dopo quelli di Mezzolara, gara poi recuperata, e quello di domenica scorsa contro la Pro Livorno Sorgenti. Inutile sottolineare come, nel caso in cui il campionato regolarmente proseguire, anche la trasferta del prossimo turno in casa dei romagnoli della Marignanese Cattolica appare fortemente a rischio. Tra le varie ipotesi circolate nei giorni scorsi, quella più accreditata prevedrebbe la sospensione per tutto il mese di novembre dei nove giorni della Serie D e contemporanea disputa delle molte partite da recuperare per allineare regolarmente tutti i campionati. Queste sono le intenzioni dei vertici nazionali, presidente Cosimo Sibilla in testa, ma che dovranno fare seriamente i conti con il coronavirus, sgradita presenza nella nostra quotidianità.

Per quanto concerne i campionati regionali, quelli compresi dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, il presidente comitato regionale toscano Paolo Mangini ha comunicato la ripresa delle competizioni a gennaio 2021. Dai primi giorni del mese di dicembre potrebbe riprendere gli allenamenti, Covid-19 permettendo.