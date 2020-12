Sport



BB Competition schiera il pluricampione Paolo Andreucci sulle strade del "Ciocchetto Event"

martedì, 15 dicembre 2020, 09:49

E' all'insegna della massima ambizione, quella rivolta alla vittoria, che BB Competition si appresta ad archiviare la stagione sportiva 2020. Il sodalizio spezzino sarà chiamato a difendere il primato conquistato nella precedente edizione schierando - sulle strade del "Ciocchetto Event" in programma nel prossimo fine settimana - l'undici volte campione italiano rally Paolo Andreucci.

Una collaborazione, quella tra il pilota garfagnino e la scuderia ligure, concretizzata grazie al rapporto instaurato tra il sodalizio ed il team PRT, struttura che metterà a disposizione del fresco vincitore del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici la propria Citroën C3 R5, con il pilota supportato - come è sua consuetudine - da Peletto Racing Team e da Pirelli per quanto riguarda la fornitura degli pneumatici. Ad assecondare le aspettative delle parti sarà chiamato l'esperto copilota David Castiglioni.

"Visti gli ottimi rapporti maturati con il pilota Paolo Andreucci ed il team PRT di Daniele Pellegrineschi, abbiamo proposto una collaborazione per questo evento - il commento di Claudio Arzà, presidente di BB Competition - sarà per la nostra scuderia una valida opportunità per ringraziare i nostri partner del loro fondamentale supporto in un anno di difficoltà generale, regalando loro la grande visibilità che un campionissimo come Paolo può garantire. Una gara, il Ciocchetto Event, a noi molto cara e che ho avuto modo di affrontare e vincere nella passata edizione, con David Castiglioni al mio fianco. A lui, nel prossimo fine settimana, spetterà l'onore di assecondare Paolo Andreucci in quella che speriamo possa essere un'altra occasione per festeggiare su queste strade".

Il Ciocchetto Event, in programma all'interno della tenuta "Il Ciocco" di Castelvecchio Pascoli, vedrà accendere i motori nella giornata di sabato, dalle ore 15. L'indomani, domenica 20 dicembre, la seconda ed ultima tappa che si concluderà alle 13.50. Tredici le prove speciali in programma, di cui una Super Prova Speciale in notturna, nella giornata inaugurale.

Nella foto: la Citroën C3 R5 che utilizzerà Paolo Andreucci al "Ciocchetto Event"