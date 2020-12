Sport



Castelnuovo, la grande famiglia si ritrova con videoconferenze di auguri

venerdì, 25 dicembre 2020, 08:40

di simone pierotti

E’ inevitabilmente un Natale diverso, quello che stiamo vivendo, anche per il mondo sportivo, quasi del tutto bloccato dallo scorso marzo ad oggi. Così è in particolare per gli sport di squadra come il calcio: a Castelnuovo in questi giorni si sarebbe dovuta svolgere la grande festa del Natale Gialloblu, con tutte le squadre e i tanti collaboratori riuniti per festeggiare insieme alla tensostruttura. Il covid ha reso impossibile tutto ciò ma in casa gialloblu non si rinuncia ad incontrarsi e a stare insieme, se pure virtualmente.

Così, in questi giorni, la società ha dato appuntamento a tutti i propri tesserati, dal settore giovanile alla prima squadra fino a tutti gli allenatori e collaboratori, per una serie di videoconferenze per scambiarsi gli auguri.

A salutare quella che è una vera e propria famiglia, il presidente Dino Dini, che di quella festa natalizia fu ideatore, che ha pubblicato una lunga lettera. “Il virus ci ha privato degli affetti più cari, impedendoci di frequentare amici, parenti, genitori e nonni, ci ha privato della libertà, impedendoci di fare le cose a cui tenevamo di più, una passeggiata, un aperitivo, una cena e per ultimo, non certo per importanza, lo sport e in particolare il calcio e quello che questa disciplina rappresenta per molti di noi. Questo periodo, così complicato, ci ha permesso e ci permette tuttavia di assaporare e gustare meglio le piccole e grandi cose, appena questo brutto momento sarà passato, sapremo apprezzare le cose veramente importanti senza darle per scontate”.

“Per quanto riguarda l’aspetto calcistico, abbiamo iniziato la stagione passando molte giornate a valutare come rendere sicuri i nostri ambienti, i nostri impianti, quando qualcuno dei nostri atleti è risultato positivo al COVID abbiamo avuto modo di riscontrare che le procedure messe in atto, hanno funzionato perfettamente impedendo il propagarsi del virus; nonostante ciò, con un forte senso di responsabilità, anche se ovviamente con immenso dispiacere, abbiamo deciso di “alzare bandiera bianca” e sospendere la nostra attività, lo abbiamo fatto nel momento in cui ci siamo resi conto che i contagi erano troppo numerosi e potevano esserci dei rischi per i nostri tesserati, collaboratori e le loro famiglie. In questo periodo di “stop forzato” stiamo lavorando e sfruttando i tempi di inattività per valutare ciò che dovremo fare affinché i nostri atleti potranno sentirsi tranquilli, quando riprenderemo le attività, adotteremo anche nuove procedure da seguire quando andremo a giocare in trasferta, presso strutture gestite da altre società”.

A salutare le varie squadre anche gli attivissimi Paolo Lenzi e Alvaro Pieroni, rispettivamente responsabile del settore giovanile e responsabile della scuola calcio. La società ha chiuso ringraziando l’infaticabile direttore sportivo Simone Vanni e l’amministrazione comunale di Castelnuovo, nella persona del sindaco Andrea Tagliasacchi, che si sta adoperando con grande impegno per portare a compimento quello che sembrava un miraggio, il manto sintetico dello stadio “Alessio Nardini”.