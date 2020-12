Dilettanti: sospensione definitiva per la coppa dalla promozione alla seconda categoria

Altri articoli in Sport

giovedì, 17 dicembre 2020, 10:35

Si concluderà con il 29° Ciocchetto Rally Event l'attività di questa travagliata stagione rallystica nel 2020. Un'annata che ha visto una limitata attività agonistica svolta seguendo strettissimi protocolli e necessariamente senza pubblico

mercoledì, 16 dicembre 2020, 17:08

Un brutto primo tempo complica maledettamente il pomeriggio del GhiviBorgo a cui non è bastata una buona ripresa per rimontare il duplice svantaggio

mercoledì, 16 dicembre 2020, 08:30

Nemmeno il tempo di godersi il primo successo stagionale che per il GhiviBorgo è già vigilia di campionato

martedì, 15 dicembre 2020, 19:20

Prendiamolo come segno di buon augurio e di ottimismo per il 2021 alle porte: il 29° Ciocchetto Event concluderà, sabato 19 e domenica 20 dicembre, la stagione rallystica nazionale di questo pesante 2020 con un bel pieno di iscritti e tanti bei nomi e macchine di pregio al via

martedì, 15 dicembre 2020, 14:44

Il team lucchese si congeda dalla stagione sportiva 2020 confermando una caratura di livello internazionale. Tre, le vetture schierate sull'asfalto del Ciocchetto Event, due Skoda Fabia R5 ed una Peugeot 208 R2B. Un impegno che vedrà i tecnici della struttura impegnati anche in Corsica, con una Skoda Fabia R5 attesa...

martedì, 15 dicembre 2020, 09:49

Il sodalizio spezzino, forte della collaborazione con il team PRT, a caccia della seconda affermazione nella "classica" di fine stagione, in programma nel prossimo weekend sulle strade della tenuta "Il Ciocco" di Castelvecchio Pascoli. Ad affiancare l'undici volte campione italiano rally sarà l'esperto David Castiglioni