Sport



GhiviBorgo, colpo esterno: in terra romagnola decide Andreotti

domenica, 13 dicembre 2020, 17:50

di michele masotti

0-1

Marignanese Cattolica: Guido Piai, Palazzi, Manuzzi (84’Docente), Nodari, Gaiola, Rizzitelli (74’Goh), Pierantozzi, Ndiaye, Merlonghi, Terenzi (79’Zanni) e Moricoli (59’Larosa) A disposizione: Mariani, Bajic, Sow, Garavini e Ferri Allenatore: Lilli

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi (90’Poviani), Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti, Felleca e Viti (69’Nottoli) A disposizione: Martinelli, Simoni, Pazzaglia, Polacchi, Segantini, Del Re e Martini Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Tagliente di Brindisi (Assistente Nigri di Trieste e Munitello di Gradisca d’Isonzo)

Marcatore: 92’Andreotti

Note: Ammonito Messina e Santeramo.

Il primo centro in Serie D in pieno recupero del centravanti Andreotti regala al GhivizzanoBorgo il primo successo stagionale sul terreno di gioco della Marignanese Cattolica, formazione nella quale milita il difensore sammarinese ex Castelnuovo Palazzi. Tre punti fondamentali per i “colchoneros” della Media Valle e dedicati alla memoria del tifoso Claudio Talini, scomparso nella giornata di ieri. Di fronte ad una compagine esperta, vedi la presenza dei vari Nodari, dell’ex Lucchese Merlonghi e dell’ultimo arrivato Docente, la formazione di Lavezzini ha mostrato buona personalità.

Per questa inedita e lunga trasferta, i biancorossi erano infatti partiti ieri, il trainer emiliano imposta un classico 4-4-2 con la confermata coppia di difensori centrali Messina e Santeramo ed il duo offensivo Felleca-Andreotti. Al “Calbi” di Cattolica i primi 45’ minuti sono un inno alla noia con le compagini, forse bloccate dal peso della posta in paio, che non riescono ad impensierire i rispettivi portieri rivali. Musica decisamente diversa nella ripresa. Al 48’ su un calcio d’angolo battuto da Muscas Santeramo salta più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio della porta. Pochi minuti più tardi una bella ripartenza del Ghivizzano si conclude con il tentativo di Viti deviato in calcio d’angolo. Dalla parte opposta risponde Rizzitelli che costringe alla pronta risposta Pagnini. I giallorossi locali si rendono nuovamente pericolosi al 62’ per effetto di un perentorio colpo di testa di Nodari; pallone fuori di un soffio.

Al 69’ Lavezzini rende ancora più offensivo l’atteggiamento dei suoi schierando Nottoli in luogo della mezzala viti. Il finale riserva le maggiori emozioni. Al 77’ il neo entrato serve Muscas al limite dell’area che, con tutto lo spazio per concludere, difetta nel controllo. All’incedere del novantesimo la Marignanese spreca il match point con Ndiaye che calcia alto a tu per tu con Pagnini. “Gol sbagliato, gol subito” recita la più famosa regola non scritta del football che puntualmente si materializza. Nel secondo minuto di recupero il tiro dalla bandierina di Bartolini viene deviato nella porta romagnolo dal preciso colpo di testa di Andreotti.

Con questi tre punti il GhiviBorgo sale a quota cinque punti, uno in meno dei rivali odierni ma con una gara da recuperare. Mercoledì 16 dicembre i biancorossi saranno di nuovo in campo per la partita casalinga contro la Pro Livorno, valevole come recupero del sesto turno di campionato. La matricola livornese è una delle sorprese di questo avvio di campionato grazie ai suoi 12 punti che la pongono in una posizione d’alta classifica.

Video GhiviBorgo, colpo esterno: in terra romagnola decide Andreotti