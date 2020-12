Sport



Ghiviborgo, un rinforzo per l’attacco. Dal Sona Calcio arriva Grazhdani

mercoledì, 16 dicembre 2020, 08:30

di michele masotti

Nemmeno il tempo di godersi il primo successo stagionale che per il GhiviBorgo è già vigilia di campionato. Domani, calcio d’inizio fissato alle 14:30, sul sintetico del “Comunale” di Altopascio (Il Delle Terme di Bagni di Lucca è impraticabile) i biancorossi se la vedranno con la Pro Livorno Sorgenti, rivelazione di questo avvio di stagione, per la partita valevole come recupero del sesto turno del campionato. Contro i labronici mister Rino Lavezzini potrà contare su un nuovo innesto, l’attaccante greco-albanese Aleksander Grazhdani prelevato dal Sona Calcio, entità militante nel girone B della Serie D e recentemente balzato alla ribalta nazionale per l’acquisto dell’ex terzino destro dell’Inter Maicon.

Il colpo del direttore sportivo Luca Pacitto permette ai “colchoneros” della Media Valle di ampliare il ventaglio di scelte nel reparto offensivo, ingaggiando un elemento che ben conosce la quarta serie nazionale. Il classe 1993, infatti, ha vestito le maglie di Riccione, Mezzolara (34 partite e 8 gol), Sasso Marconi (22 presenze e 9 reti nella passata stagione) e la sopra citata squadra veronese. A livello realizzativo la migliore stagione di Grazhdani risale all’annata 2017-2018 quando mise a referto 20 gol nel campionato di Eccellenza emiliana con il Faenza.

Primo acquisto, quindi, per il GhiviBorgo in una sessione di mercato invernale decisamente atipica, causa pandemia, dato che il termine ultimo per perfezionare ingaggi e cessioni tra società è fissato per il 26 febbraio 2021. Una nuova freccia in più nella faretra di Lavezzini in vista delle ultime tre partite del 2020. Dopo i labronici, capitan Bartolini e compagni domenica 20 dicembre riceveranno la visita della Bagnolese per poi essere di scena mercoledì 23 dicembre al “Buonriposo” di Pozzi per il derby contro il Seravezza dell’ex Vangioni.