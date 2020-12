Sport



GP Parco Alpi Apuane, ecco i volti nuovi per il 2021

lunedì, 14 dicembre 2020, 22:14

di michele masotti

In vista della prossima stagione agonistica, che si spera possa essere meno tormentata di questo 2020, è tempo di annunci in casa Gruppo podistico Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde sia per quanto riguarda la squadra assoluta che la categoria masters. Il sodalizio del presidente Graziano Poli ha innalzato i livelli dei rispettivi organici con alcuni mirati innesti.

Farà parte della squadra assoluta il promettente Lorenzo Brunner, classe 1996 proveniente dall’Atletica Calvesi di Aosta. Allievo di Moreno Gradizzi, Brunner vanta un personale nei 5000 metri di 15’12’’ e di 4’03’’ sui 1500 metri. L’obiettivo stagionale sarà quella di migliorarsi ulteriormente nella sfida contro il cronometro. Vestirà i colori biancoverdi l’amante delle gare in salite, il classe 1993 Federico Gonfiantini nella scorsa stagione in forza all’Atletica Prato. Dopo un’annata in prestito, tornerà a fare parte della squadra assoluta Andrea Cavallini; stesso discorso nel comparto femminile per Erica Togneri. Confermata in blocco la struttura della squadra che si propone come una delle protagoniste anche nel 2021 quando l’emergenza sanitaria lo permetterà.

Due grandi rinforzi, invece, per la compagine masters. Si tratta nella fattispecie di Gianfranco Ciccone (mm50), sempre proveniente dall’Atletica Prato, e di Ferdinado Donetti (mm55) dell’Asd Cittadella di Parma. Anche in questo ambito, l’obiettivo resta quello di primeggiare a livello toscano.