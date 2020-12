Sport



Il Castelnuovo non si ferma: incontri formativi online per gli istruttori grazie all’Empoli

venerdì, 4 dicembre 2020, 13:11

di simone pierotti

L’attività sportiva è ferma da oltre un mese ed è difficile fare previsioni sulla ripartenza. Tuttavia a Castelnuovo non si rimane fermi e la società si sta organizzando per farsi trovare pronta quando verrà quel momento. Prosegue l’attività di formazione ed aggiornamento degli istruttori che, ovviamente, non può avvenire sul campo ma sul monitor di un computer o di un cellulare.

Un’opportunità, quella tecnologica, che è stata utilizzata per mettere in contatto gli allenatori e responsabili garfagnini con i tecnici di Empoli F.C., società di Serie B e di punta nella formazione e crescita dei settori giovanili in Italia, e con la cui la società gialloblu è affiliata dalla passata stagione.

Da Empoli erano connessi in videoconferenza i tecnici Juri Pucciarelli e Alessandro Romoli; da Castelnuovo, oltre agli istruttori della scuola calcio e del settore giovanile, il presidente Dino Dini, il responsabile della scuola calcio Alvaro Pieroni, il direttore sportivo scuola calcio Leonardo Piagentini, il responsabile tecnico scuola calcio Vanni.

Dalla società arriva un messaggio di fiducia e un saluto rivolto a tutti i propri tesserati: “Oggi e per un po' di tempo potremo ritrovarci solamente a distanza e non possiamo fare sport sul campo ma questo non significa che non stiamo lavorando per voi. Ci faremo trovare pronti al momento della (nuova) ripartenza, non importa quanto tempo passerà, ma se tutti rispettiamo le regole, il momento sarà sempre più vicino”.