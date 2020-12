Sport



Il tennis si prepara al 2021: tornei Tpra a Bagni di Lucca e Gallicano

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:13

di simone pierotti

Le recenti limitazioni da covid-19 non hanno bloccato solamente lo sport di contatto, con la sospensione dei campionati e forti penalizzazioni agli allenamenti. Anche discipline individuali come il tennis, che in pratica era stato il primo sport a ripartire la scorsa primavera, si sono praticamente interrotti. Fermi i tornei ma anche gli allenamenti per i non agonisti.

Ne abbiamo parlato con Michele Andracchio, grande appassionato ma anche buon giocatore di tennis di Lucca, ma soprattutto dinamico organizzatore di tornei amatoriali. “Il momento è difficile per tutti, figuriamoci per lo sport dilettantistico ed amatoriale ma se dobbiamo fare tutti un sacrificio questo è il momento giusto, per ripartire più forti di prima”.

Michele è organizzatore di tornei del circuito nazionale amatoriale cosiddetto “Tpra”, riconosciuti dalla Fit, a cui possono partecipare i giocatori delle categorie più basse oppure privi di classifica. Uno di questi tornei avrebbe dovuto svolgersi il 1° novembre a Bagni di Lucca, ma il Dpcm della settimana precedente fermò tutto. “Esatto, a malincuore abbiamo dovuto rinunciare al torneo. Adesso sto lavorando all’organizzazione dei due tornei in Valle del Serchio di cui mi occupo, ovviamente se i decreti ministeriali me lo permetteranno. Il primo si svolgerà a Bagni di Lucca, presso lo storico circolo locale, a febbraio, il secondo a giugno a Gallicano presso i campi del T.C. Valle del Serchio”.

I due tornei sono aperti ai giocatori non classificati oppure di categoria fino alla 4.2 inclusa. Entrambi i tornei si svolgeranno con la formula week-end, sabato e domenica, con tabellone ad eliminazione diretta e set unico a 9 games.

“Le iscrizioni sono aperte: vediamo chi vorrà togliere lo scettro di campione in carica al forte Angelo Bertoncini, peraltro campione regionale Tpra”. Per informazioni e iscrizioni contattare Michele 347/8016560.