Sport



La Figc incontra on-line le società: “Tanta incertezza, ma salvaguarderemo il movimento”

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:00

di simone pierotti

Il comitato regionale della F.I.G.C. ha incontrato, naturalmente mediante videoconferenza, le società della Mediavalle e della Garfagnana, per fare il punto della situazione, ad oltre un mese dallo stop delle competizioni. Si tratta di uno dei tanti incontri on-line che i massimi rappresentanti del calcio dilettantistico toscano stanno organizzando con le società di tutte le province. Al momento, come era facile immaginare, c’è la massima incertezza e prevale la cautela ma il presidente regionale Paolo Mangini, assieme al suo omologo provinciale Eugenio Dinelli e al consigliere delegato Giorgio Merlini, ha voluto far sentire la propria vicinanza, e quella di tutti gli uffici, alle società.

“Le sedi delle delegazioni provinciali sono chiuse – ha spiegato Mangini – ma a Firenze abbiamo quattro impiegati che sono stati a vostra disposizione quasi 24 ore su 24, per supportarvi in tutte le pratiche del momento, per esempio quelle per ottenere i contributi. A proposito, so che stanno arrivando o sono arrivati a voi società sportive i vari contributi e ristori, quelli del Governo, quelli della Regione e quello del Coni ma sono consapevole che non sono sufficienti. Per questo continuiamo a lavorare con gli organi superiori per ulteriori contributi, considerando che l’attività sportiva è fortemente penalizzata e che si starà fermi sicuramente per più di un altro mese”.

Sui tempi della ripartenza, il presidente non si è sbilanciato: “I dpcm non dipendono dalla Figc, sicuramente fino al 15 gennaio l’attività non è consentita e, come ho già detto, dal momento in cui potremo riprendere daremo 25 giorni – 1 mese di tempo per rimettere tutto in moto, per riprendere gli allenamenti. Tuttavia non posso dire quando ci verrà dato il via, sicuramente ci dovranno essere le condizioni per giocare in sicurezza”.

Le varie società sono intervenute esprimendo apprezzamento per le dichiarazioni della Federazione e chiedendo sia certezze per una graduale ripresa in sicurezza e con protocolli sanitari gestibili per il mondo dilettantistico, sia aiuti economici concreti. Tra i primi interventi, quelli degli esponenti dell’U.S. Castelnuovo, il presidente Dino Dini e il vice presidente Alvaro Pieroni, che lo scorso ottobre si erano posti a capofila delle società della Valle evidenziando l’impossibilità di proseguire l’attività sportiva, e purtroppo, sono stati facili “profeti”.