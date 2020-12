Morto a 99 anni il presidentissimo del Ghivizzano Elso Bellandi

Altri articoli in Sport

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:13

Le recenti limitazioni da covid-19 non hanno bloccato solamente lo sport di contatto, con la sospensione dei campionati e forti penalizzazioni agli allenamenti. Anche discipline individuali come il tennis, che in pratica era stato il primo sport a ripartire la scorsa primavera, si sono praticamente interrotti.

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:45

Tramite un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, la LND Toscana ha ufficializzato la definitiva sospensione della coppa Italia di promozione e della coppa di prima e seconda categoria. Questa decisione è stata stabilita, ovviamente, a seguito del protrarsi del periodo di inattività dovuto all'emergenza sanitaria

giovedì, 17 dicembre 2020, 10:35

Si concluderà con il 29° Ciocchetto Rally Event l'attività di questa travagliata stagione rallystica nel 2020. Un'annata che ha visto una limitata attività agonistica svolta seguendo strettissimi protocolli e necessariamente senza pubblico

mercoledì, 16 dicembre 2020, 17:08

Un brutto primo tempo complica maledettamente il pomeriggio del GhiviBorgo a cui non è bastata una buona ripresa per rimontare il duplice svantaggio

mercoledì, 16 dicembre 2020, 08:30

Nemmeno il tempo di godersi il primo successo stagionale che per il GhiviBorgo è già vigilia di campionato

martedì, 15 dicembre 2020, 19:20

Prendiamolo come segno di buon augurio e di ottimismo per il 2021 alle porte: il 29° Ciocchetto Event concluderà, sabato 19 e domenica 20 dicembre, la stagione rallystica nazionale di questo pesante 2020 con un bel pieno di iscritti e tanti bei nomi e macchine di pregio al via