Serie D, il GhiviBorgo si arrende alla rivelazione Pro Livorno

mercoledì, 16 dicembre 2020, 17:08

di michele masotti

2-3

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi (90’Puviani), Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti (75’Grazhdani), Felleca e Nottoli (57’Pazzaglia) A disposizione: Martinelli, Martini, Polacchi, Segantini, Del Re e Viti Allenatore: Rino Lavezzini

Pro Livorno Sorgenti: Blundo, Petri (73’Solimano), Davide Falleni (78’Lucarelli), Mattia Falleni, Salemmo, Turini, Brizzi (83’Filippi), Costanzo, Granito, Camarlinghi e Rossi A disposizione: Gatti, Bartorelli, Bulli, Brini, Matteoli e Casalini Allenatore: Matteo Niccolai

Arbitro: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia (Assistenti Preci di Macerata e Galleni di Ascoli Piceno)

Marcatore: 11’Costanzo, 14’Brizzi, 28’ Muscas, 31’Rossi e 81’Felleca su rigore

Note: Ammoniti Davide Falleni, Piccardi, Bartolini e Nottoli

Un brutto primo tempo complica maledettamente il pomeriggio del GhiviBorgo a cui non è bastata una buona ripresa per rimontare il duplice svantaggio. Continua, di contro, l’esaltante torneo della Pro Livorno Sorgenti, corsara per 3-2 sul sintetico di Altopascio, da stasera seconda con 15 punti alle spalle della sempre vittoriosa, sei su sei, capolista Aglianese. Resta il rammarico in casa locale per aver agevolato il compito, specialmente nel primo tempo, alla formazione labronica visto che le tre reti incassate nascono da errate letture difensive dei “colchoneros” della Media Valle. Con un campionato che ancora deve vedere recuperare diversi match, soltanto sei formazioni hanno disputato tutti le partite in programma, il Ghivizzano si trova attualmente al quintultimo posto con cinque punti.

Per affrontare la matricola terribile di questo girone D, mister Lavezzini conferma il consueto 4-4-2; l’unica variazione rispetto all’undici vittorioso tre giorni fa in terra romagnola è rappresentato dall’avvicendamento tra Nottoli e Viti. Consueto 4-3-3, invece, per la Pro Livorno Sorgenti allenata per il settimo anno consecutivo da Niccolai. Maglie da titolari per gli ex Lucchese Petri e Granito, prima punta di un tridente completato da Rossi e Camarlinghi.

Terribile la fase iniziale dei padroni casa, colpiti già due volte nel giro dei primi 14 minuti. Il cronometro segna l’11 quando, sugli sviluppi di corner, un errore della difesa permette a Costanzo di insaccare da sotto misura. Passano tre giri di orologio e la Pro Livorno concede il bis approfittando di un’altra distrazione del pacchetto arretrato biancorosso. Tocca all’ex Brizzi, 23 presenze nel GhiviBorgo versione 2017-2018, superare l’incolpevole Pagnini con una bella conclusione dal limite dell’area. L’uno-due incassato sveglia la formazione di Rino Lavezzini che reclama un calcio di rigore al minuto numero diciotto per l’atterramento subito da Andreotti. Dieci minuti più tardi un passaggio filtrante di Felleca premia l’inserimento di Muscas, abile nell’anticipare Blundo e a dimezzare il passivo.

Gli ospiti impiegano soltanto tre minuti per ristabilire le distanze con il pezzo pregiato del tridente offensivo, il capitano Rossi. Il classe 1989, giunto all’ottavo centro in campionato, è implacabile nello sfruttare un’altra leggerezza della linea difensiva locale, non particolarmente a proprio agio sul sintetico di Altopascio. Il secondo tempo vede un Ghivizzano costantemente proiettato alla ricerca della rimonta. Al 50’ il colpo di testa di Andreotti si stampa sulla traversa per poi rimbalzare sulla linea per il più classico dei “gol non gol”. Sfera ricaduta al di là o sulla linea bianca? Gallo opta per la seconda opzione. Clamorosa la chance cestinata al 65’ da Poggesi, sciupone nel calciare fuori a porta vuota un assist al bacio firmato Felleca. Altro episodio da moviola cinque minuti più tardi quando Messina, sugli sviluppi di un corner, viene spinto al momento di colpire la sfera. Nel finale il fischietto campano decreta un calcio di rigore per il GhiviBorgo a causa di un fallo subito da Felleca. Dagli undici metri si incarica della trasformazione proprio l’attaccante classe 1998 che non sbaglia. La missione rimonta, però, non si concretizza e per i “colchoneros” della Media Valle arriva la quarta sconfitta stagionale.

Domenica nuovo impegno casalingo, sempre al “Comunale” di Altopascio, per capitan Bartolini e compagni che riceveranno la visita della Bagnolese, per un confronto già di una certa importanza ai fini della lotta salvezza.