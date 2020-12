Sport



Serie D, un rigore di Felleca consegna un pareggio al GhiviBorgo

domenica, 20 dicembre 2020, 18:58

di michele masotti

1-1

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti (53’Grazhdami), Felleca e Nottoli (63’Pazzaglia) A disposizione: Martinelli, Martini, Polacchi, Puviani, Segantini, Balloni e Viti Allenatore: Rino Lavezzini

Bagnolese: Auregli, Scappi, Mhadhbi, Faye, Dembacaj, Bertozzini, Cuoghi, Calabretti (28’Marani)(85’Cocconi), Formato, Viani (67’Pane) e Leonardi (46’Tzvetkov) A disposizione: Ferrari, Aimi, Fumi, Marani, Notari e Silipo Allenatore: Claudio Gallicchio

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Assistenti Merlino di Asti e Russo di Nichelino)

Marcatori: 18’Dembacaj e 75’Felleca su rigore

Note: Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Elso Bellandi, presidente del Ghivizzano dal 1963 al 2013 e scomparso pochi giorni fa. Espulso al 76’Tzvetkov per doppia ammonizione. Ammoniti Scappi, Calabretti, Leonardi, Viani, Muscas, Messina e Felleca

Sul sintetico di Altopascio, divenuto il nuovo terreno di gioco dei biancorossi alla luce dell’indisponibilità dell’impianto di Bagni di Lucca, il GhiviBorgo impatta sull’1-1 contro la Bagnolese. Il terzo pareggio stagionale permette ai ragazzi di Lavezzini di salire a quota sei punti in coabitazione Forlì, Marignanese e Sammaurese. Rimandato ancora una volta l’appuntamento con il primo successo casalingo per capitan Bartolini e compagni.

Lavezzini concede fiducia alla formazione titolare scesa in campo pochi giorni fa contro la Pro Livorno Sorgenti. Confermata la difesa a quattro con le quote Poggesi e Piccardi sui lati e la coppia di centrali Messina-Santeramo. Il playmaker davanti alla difesa è come al solito il capitano Bartolini, in un reparto completato da Muscas, Brunozzi e Nottoli Tra gli ospiti, anch’essi reduci dalla sconfitta di misura nel recupero di mercoledì ad Agliana, l’osservato speciale risponde al nome del centravanti Formato. Parte dalla panchina, invece, l’unico ex di turno il centrocampista Gianluca Pane, 24 presenze ed una rete nella stagione 2015-2016. Nel primo tempo il taccuino del cronista rimane povero di occasioni da segnalare eccezion fatta per il vantaggio della compagine reggiana. Corre il 18’ quando il possente stopper Dembacaj svetta più in alto di tutti e gira in rete una punizione laterale. La replica dei “colchoneros” della Media Valle è sterile anche perché di fronte hanno una formazione molto compatta e prestante dal punto di vista fisico.

Musica diversa nella ripresa dove l’ingresso in campo di Grazhdami crea dei giovamenti alla manovra del GhiviBorgo. A suonare la carica è il solito Felleca, appetito sul mercato da diversi club di Serie C, che al 60’ un cross per il neo entrato che sfiora di un soffio il pareggio. Dopo aver corso un pericolo in contropiede, i locali pervengono al pareggio al 75’ grazie ad un calcio di rigore procurato e trasformato da Felleca. Nemmeno il tempo di far riprendere il gioco e la Bagnolese si ritrova in inferiorità numerica per la somma di ammonizioni, entrambe per proteste, comminata a Tzvetkov. Nei 15 minuti finale il match si trasforma nell’assedio dei ragazzi di Lavezzini verso la porta difesa dall’esperto Auregli ma i tentativi di Felleca, Poggesi e Muscas non centrano il bersaglio grosso.

Mercoledì 23 dicembre il GhiviBorgo sarà nuovamente in campo per il nono turno di campionato l’ultimo di questo 2020, in casa del Seravezza Pozzi per quella che sembra già essere, classifica alla mano, una sfida che mette in palio punti vitali per il proseguo dell’annata.