Serie D, una buona prova non basta al GhiviBorgo: la capolista Prato si impone di misura

domenica, 6 dicembre 2020, 17:48

di michele masotti

1-0

Prato: Piretro, Calamai, Spinosa, Ortolini, Tavano, Boccaccini, Marini, Gentili, Bertolini, Noferi e Minardi A disposizione: Fontanelli, Kouassi, Calosi, Cecchi, Casati, Carli, Cellini, Sciannamè e Del Greco Allenatore: Vittorio Esposito

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi (Del Re), Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Nottoli e Felleca A disposizione: Martinelli, Simoni, Pazzaglia, Campigli, Puviani, Segantini, Andreotti e Marini Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Silvestri di Roma (Assistenti Pampaloni di La Spezia e Liberale di Roma)

Marcatore: 48’Calamai

A 45 giorni dall’ultima partita, allora fu un pirotecnico 3-3 in casa del Mezzolara, amaro ritorno in campo per il GhiviBorgo, finito k.o. di misura sul sintetico di Montemurlo, casa della capolista Prato. I “colchoneros” della Media Valle hanno fornito 90’ di alto livello dinanzi alla favorita del campionato assieme ai neroverdi dell’Aglianese. Non aver concesso grosse occasioni a punte del calibro di Tavano, Cellini e dell’ex di turno Ortolini rappresentano una buona base di ripartenza per conseguire, magari già dalla trasferta romagnola di domenica prossima, il primo successo stagionale in una classifica ancora condizionato dai molti rinvii da disputare. Il Ghivizzano, ad esempio, deve fissare ancora la data della sfida, valevole come sesto turno, contro la matricola Pro Livorno rimandata per i casi di positività al covid-19 che colpì diversi tesserati biancorossi.

Il successo odierno, comunque, consente ai biancoazzurri di Esposito di balzare momentaneamente in vetta al girone in attesa che l’Aglianese, vittoriosa nelle uniche tre partite giocate, possa riallinearsi con le altre compagini. Lavezzini aveva optato per una formazione titolare equilibrata, con l’infortunato Segantini rimpiazzato da Poggesi, con il collaudato tandem di marcatori Messina-Santeramo mentre in attacco Nottoli e Felleca hanno comunque tenuto in ambasce la retroguardia locale, formata dall’ex Vicenza Matteo Gentili e Boccaccini. A spezzare l’andamento di una partita veramente molto equilibrata ci ha pensato il gol, il primo stagionale, al 48’ del centrocampista Calamai, abile nel bucare l’attenta difesa ospite con un pregevole inserimento.

Domenica 13 dicembre, come detto, riprenderà il campionato nella sua interezza con le partite della settima giornata. Sarà possibile chiedere un rinvio qualora sia superiore a quattro il numero di tesserati positivi al Covid-19. Per il GhiviBorgo il calendario propone una trasferta in terra romagnola in casa della Marignanese Cattolica.