Sport



Squadra Corse Città di Pisa presente al Ciocchetto Rally Event

giovedì, 17 dicembre 2020, 10:35

Si concluderà con il 29° Ciocchetto Rally Event l'attività di questa travagliata stagione rallystica nel 2020. Un'annata che ha visto una limitata attività agonistica svolta seguendo strettissimi protocolli e necessariamente senza pubblico.

La Squadra Corse Città di Pisa sarà presente alla manifestazione classica di fine anno del Ciocchetto Rally con un equipaggio usuale frequentatore della gara garfagnina composto da Manuel Innocenti e Maikol Fabbri a bordo della performante Renault Twingo RS. Al duo del sodalizio pisano è stato attribuito il numero 92 e sicuramente avrà le carte in regola per ben figurare nella gara organizzata dalla OSE, Organization Sport Event.

La manifestazione che si svolgerà a porte chiuse, quindi senza pubblico, sarà in programma questo week end ed avrà come sede di svolgimento la tenuta de Il Ciocco dove saranno in programma le due tappe nelle giornate di sabato e domenica. Venerdì 18 dicembre dalle ore 19.00 alle 21.30 saranno previste le verifiche pre gara presso lo Stadio de Il Ciocco, sabato 19 dicembre invece nella mattina saranno previste le ricognizione delle cinque prove speciali in programma.

La gara quindi inizierà alle 15.00 di sabato 19 dicembre con la partenza della prima vettura e la disputa delle sette prove speciali in programma ossia tre da ripetere due volte ed una, la Super Prova Speciale della sera, una sola volta.

Domenica 20 dicembre seconda tappa con partenza della prima vettura alle ore 9.30 ed arrivo alle 13.50 con la disputa delle rimanenti sei prove (tre da ripetersi due volte).

Una gara molto compatta che presenta tratti cronometrati corti ed insidiosi oltre che spettacolari e tecnicamente difficili ulteriormente complicati dalle variabili condizioni meteo previste che metteranno ulteriormente incertezza all'esito finale in ogni categoria presente.

"Siamo contenti di essere presenti, come ogni anno, alla gara di casa "afferma Manuel Innocenti e prosegue "il Ciocchetto ci permette di effettuare due giorni di gara in cui si susseguono le prove senza sosta, contiamo di divertirci e ci impegneremo per ottenere un bel risultato."

Una gara compatta e variegata quindi quella che Innocenti e Fabbri dovranno affrontare in questo week end a conclusione di una stagione "complicata" con l'augurio che possa passare presto questo periodo caratterizzato dalla pandemia che ha colpito pesantemente tutti noi e ritornare ad una normalità che manca da troppo tempo.