Week-end internazionale per MM Motorsport: attesa protagonista al "Ciocchetto Event" ed al Rallye National De Balagne

martedì, 15 dicembre 2020, 09:49

Il sodalizio spezzino, forte della collaborazione con il team PRT, a caccia della seconda affermazione nella "classica" di fine stagione, in programma nel prossimo weekend sulle strade della tenuta "Il Ciocco" di Castelvecchio Pascoli. Ad affiancare l'undici volte campione italiano rally sarà l'esperto David Castiglioni

lunedì, 14 dicembre 2020, 22:14

In vista della prossima stagione agonistica, che si spera possa essere meno tormentata di questo 2020, è tempo di annunci in casa Gruppo podistico Parco Alpi Apuane- Team Ecoverde sia per quanto riguarda la squadra assoluta che la categoria masters.

lunedì, 14 dicembre 2020, 10:58

Terrasi chiamato, Terrasi ha risposto: argento nazionale e primato personale demolito sulla maratona. Alessio, l’enfant prodige, che ormai e’ uno dei migliori specialisti sulla distanza, ha compiuto un’altra impresa, l’ennesima

domenica, 13 dicembre 2020, 17:50

Il primo centro in Serie D in pieno recupero del centravanti Andreotti regala al GhivizzanoBorgo il primo successo stagionale sul terreno di gioco della Marignanese Cattolica, formazione nella quale milita il difensore sammarinese ex Castelnuovo Palazzi

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:00

Il comitato regionale della F.I.G.C. ha incontrato, naturalmente mediante videoconferenza, le società della Mediavalle e della Garfagnana, per fare il punto della situazione, ad oltre un mese dallo stop delle competizioni

domenica, 6 dicembre 2020, 17:48

A 45 giorni dall’ultima partita, allora fu un pirotecnico 3-3 in casa del Mezzolara, amaro ritorno in campo per il GhiviBorgo, finito k.o. di misura sul sintetico di Montemurlo, casa della capolista Prato