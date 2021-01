Ciclocross, Matteo Cancherini porta il tricolore in Garfagnana

Altri articoli in Sport

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:43

Con la 29esima edizione della Granfondo del Castello di Monteriggioni del prossimo 14 marzo prenderà il via la nuova Coppa Toscana Mtb, il circuito regionale dedicato alle ruote grasse che ormai ha una tradizione pluriennale e soprattutto un’eco che travalica i confini regionali, coinvolgendo moltissimi biker provenienti da ogni angolo...

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:35

Aperte da questa mattina le iscrizioni per Garfagnana Epic 2021, la maratona in MTB non competitiva giunta alla VII° edizione, in programma il 29 e 30 maggio 2021 tra Garfagnana e Valle del Serchio

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:26

Inizio di anno per il GhivizzanoBorgo, superato con il più classico dei risultati sul terreno amico di Altopascio, il “Delle Terme” di Bagni di Lucca è infatti ancora indisponibile, da un Forlì determinato a risalire in classifica

martedì, 5 gennaio 2021, 20:18

Alla vigilia della prima partita del 2021, domani i “colchoneros” della Media Valle ospiteranno ad Altopascio l’ambizioso Forlì, si infiamma il mercato in entrata del GhivizzanoBorgo

venerdì, 25 dicembre 2020, 08:40

E’ inevitabilmente un Natale diverso, quello che stiamo vivendo, anche per il mondo sportivo, quasi del tutto bloccato dallo scorso marzo ad oggi. Così è in particolare per gli sport di squadra come il calcio

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:55

L’ultima partita ufficiale del 2020 regala tre punti pesanti al Seravezza di mister Vangioni e condanna, d’altro canto, il GhiviBorgo ad incassare la quinta sconfitta in nove match disputati