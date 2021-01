Sport



Coppa Toscana, si riparte con entusiasmo e novità: 4 luglio al Ciocco

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:43

Con la 29esima edizione della Granfondo del Castello di Monteriggioni del prossimo 14 marzo prenderà il via la nuova Coppa Toscana Mtb, il circuito regionale dedicato alle ruote grasse che ormai ha una tradizione pluriennale e soprattutto un’eco che travalica i confini regionali, coinvolgendo moltissimi biker provenienti da ogni angolo d’Italia. Lo scorso anno il circuito, come tutti gli altri del panorama nazionale della mountain bike, era saltato per la diffusione della pandemia, quella stessa pandemia che continua a caratterizzare le nostre giornate, ma la progressiva diffusione dei vaccini e i protocolli di sicurezza messi in atto da molti organizzatori rendono fiduciosi nella regolare disputa della challenge, anche se naturalmente si procederà a vista e tenendo conto di ogni esigenza.

Il circuito quest’anno comprenderà ben 9 appuntamenti: due settimane dopo la prova di Monteriggioni ci si sposterà ad Arezzo per la Rampichiana. Il 9 maggio appuntamento a Marina di Bibbona (LI) per la Costa degli Etruschi Epic, seguita una settimana dopo dalla rinnovata Sinalunga Bike che lascia la sua consueta collocazione autunnale. Il 30 maggio toccherà a Prato con un’altra delle decane del calendario nazionale, la Granfondo Da Piazza a Piazza. La porzione estiva del circuito inizierà il 27 giugno con la Casentino Bike, una settimana dopo, il 4 luglio, la grande novità di quest’anno, la prova al Ciocco dove a settembre si assegneranno i primi titoli mondiali master nella Marathon. E’ un ingresso importante, quello della creatura del Ciocco Sport Lab perché riporta nella mountain bike di alto livello un pezzo di storia delle ruote grasse, considerando che molti degli organizzatori erano presenti anche alla storica edizione dei Mondiali di Mtb ai suoi albori, nel 1991 ed è proprio per festeggiare il trentennale di quell’appuntamento che nascono queste nuove iniziative. Tornando alla Coppa Toscana, il 5 settembre appuntamento con la Straccabike per chiudere il 3 ottobre con la Capoliveri Legend Cup, il giorno dopo la sfida iridata per gli assoluti.

Il costo delle iscrizioni ammonta a 190 euro per tutte le prove, ma si potrà scegliere la formula “light” di 140 euro non comprendente la partecipazione alla Capoliveri Legend Cup. Il gadget di quest’anno è costituito dall’iscrizione gratuita alla prova del Ciocco, della quale a breve verranno resi noti i dettagli, come anche quelli relativi all’importante accordo di collaborazione con Lee Cougan che affiancherà la challenge per tutto il suo sviluppo. Per quanto concerne coloro che avevano effettuato l’iscrizione al circuito nel 2020, senza di fatto poter gareggiare, avranno già spostata automaticamente l’adesione alla nuova edizione senza dover aggiungere nulla. Le iscrizioni apriranno il prossimo 15 gennaio tramite il sito www.winningtime.it

A breve tutte le info e il regolamento sul rinnovato sito del circuito www.coppatoscanamtb.it

CALENDARIO COPPA TOSCANA

14 mar Monteriggioni (SI) 29. GF del Castello Team Bike Pionieri

28 mar Arezzo 16. Rampichiana Cavallino Asd

9 mag Marina di Bibbona (LI) 22. Costa degli Etruschi Epic Mtb Cecina

16 mag Sinalunga (SI) 27. Sinalunga Bike Donkey Bike

30 mag Prato 32. GF Da Piazza a Piazza Avis Verag

27 giu Bibbiena (AR) 28. Casentino Bike Mtb Casentino

4 lug Barga (LU) Gara da definire Ciocco Sport Lab

5 set Pratovecchio (AR) 29. Straccabike Gs Avis Pratovecchio

3 ott Capoliveri (LI) 11. Capoliveri Legend Cup Asd Capoliveri Bike Park