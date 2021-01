Sport



Filecchio Women vince e convince a Pistoia

lunedì, 25 gennaio 2021, 19:08

Alla ripresa del campionato di serie c femminile, il Filecchio Women vince e convince a Pistoia contro una Pistoiese orgogliosa, ma che si è dovuta arrendere alla superiorità delle filecchiesi. Quattro a zero il risultato finale e due reti annullate la dicono lunga sui valori in campo.



Era la prima gara ufficiale dopo la lunga sosta, con il ritorno in campo reso possibile solo con la procedura dei tamponi, e quindi poteva riservare sorprese: così non è stato perchè il Filecchio Women sceso sul terreno di gioco determinato, ha sbloccato il risultato già al 6° con un preciso diagonale di Benedetta Fenili. La pistoiese ha cercato una reazione, ma nelle rare azioni offensive si è trovata di fronte una difesa attenta e un portiere insuperabile. Nel secondo tempo la maggior tecnica e soprattutto condizione atletica hanno fatto la differenza sancendo il risulatato finale sul 4-0 grazie alle reti di Cotrer al 58° Siegrest al 67° e Bengasi al 88° tutto a coronamento di una bella prestazione collettiva.



Con questi tre punti, la squadra di Francesco Passini continua la corsa in testa alla classifica con 15 punti in 5 gare seppur in coabitazione di Arezzo e Bologna che domenica prossima arriverà a Barga per un confronto che la dirà lunga sulle potenzialità dell' undici del presidente Turicchi, del vice Elena Lucchesi e di tutti i dirigenti filecchiesi.



Questa la formazione vincitrice a Pistoia: Marchetti, Cirillo, Gargan, Lehman, Angeli (Tognarelli), Moni, Cotrer (Acciari), Manganiello (Pieroni), Siegrest (Caucci), Bengasi, Fenili (Di Lupo) a disp. Bigalli, Motroni, Nellini, Franchi e allenatore Francesco Passini.



V. P.