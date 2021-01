Sport



GhiviBorgo, pareggio all’ultimo respiro in terra romagnola

domenica, 24 gennaio 2021, 19:29

di michele masotti

1-1

Sammaurese: Maniglio, Gurini, Della Vedova, Vesi, Pasquini, Cianci, Nicoli, Scarponi, Manuzzi, Bonandi (72’Guatieri) e Chiwisa (77’Zavatta) A disposizione: Ramenghi, Gregorio, Sabba, Jassey, Camara, Lisi e Deniku Allenatore: Stefano Protti

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi (76’Del Re), Piccardi (83’Belluomini), Bartolini (60’Chianese), Messina, Gregov, Brunozzi (57’Pazzaglia), Fazzi (62’Nottoli), Cargiolli, Felleca e Muscas A disposizione: Martinelli, Martini, Polacchi e Viti Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Romondino di Palermo (Assistenti Gentile di Teramo e Carchesio di Lanciano)

Marcatori: 15’Manuzzi e 92’Felleca

Note: Al 68’Felleca ha fallito un calcio di rigore. Ammoniti Pazzaglia, Messina, Nicoli e Pasquini.

Il GhiviBorgo interrompe le serie di quattro sconfitte consecutive pareggiando in zona cesarini sul campo della Sammaurese, ultima formazione che ad oggi parteciperebbe ai play-out. Bel secondo tempo da parte dei “colchoneros” della Media Valle, capaci di non abbattersi nemmeno dopo il penalty fallito da Felleca, con il forte attaccante campano andato comunque a segno in zona cesarini. Fanno sette con quello odierno i centri siglati dal classe 1998, elemento che a nostro avviso potrebbe ritagliarsi un ruolo importante anche tra i professionisti. Il quarto pareggio stagionale permette alla squadra di Lavezzini guadagnare un punto su Sasso Marconi, Seravezza e Marignanese, tutte e tre sconfitte in questo tredicesimo turno che ha consolidato il primato dell’Aglianese, inseguiti da Fiorenzuola, Pro Livorno e Prato, con i lanieri che devono recuperare ancora una partita.

Tra le fila degli ospiti tornano ad indossare una maglia da titolare il rientrante Muscas e Piccardi. Nella Sammaurese, club espressione di San Mauro in Romagna città natale di Giovanni Pascoli, al centro della difesa agisce Cianci, stopper calabrese che aveva iniziata la stagione con il Ghivizzano. Dopo una conclusione fuori bersaglio dal limite dell’area di Fazzi, i padroni di casa trovano il vantaggio al 15’ con Manuzzi, implacabile nel mettere dentro una provvidenziale respinta di Pagnini. Pregevole nella circostanza l’assist dalla sinistra scoccato da Nicoli.

La seconda frazione assume ben presto i contorni dell’assedio alla porta difesa da Maniglio. Quando non riesce ad intervenire il numero uno romagnolo a salvare il vantaggio dei locali ci pensa Della Vedova. Al 67’ il direttore di gara concede un calcio di rigore agli ospiti per il fallo subito da Elia Chianese. Si incarica della trasformazione Felleca che sceglie la soluzione di potenza spendendo il pallone sopra la traversa. Il meritato pareggio arriva, come detto, in pieno recupera quando lo stesso Felleca infila il portiere della Sammaurese con un preciso diagonale.

Punto che fa più morale che classifica per il GhivizzanoBorgo, atteso domenica prossimo dall’inedita partita interna contro il quotato Fiorenzuola, seconda forza di questo girone D di Serie D.