Gp Apuane, ottimi Ria e Cappello a Trieste

domenica, 10 gennaio 2021, 19:16

Il mondo dello sport, come del resto tutta la società civile ed economica, sta attraversando mesi difficili che, se per qualcuno ha significato andare avanti tra mille disagi e protocolli, per qualcun altro, invece, chiusura definitiva.

domenica, 10 gennaio 2021, 17:48

I quattro rinforzi operati dal direttore sportivo Luca Pacitto non risollevano, almeno per il momento, le sorti del GhiviBorgo, finito k.o quest’oggi in casa del fanalino di coda Corticella. Un preoccupante campanello d’allarme per i “colchoneros” della Media Valle che puntavano molto su questa sfida per dare una svolta alla...

domenica, 10 gennaio 2021, 12:57

Nella giornata di ieri si è tenuta, presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, l'assemblea ordinaria elettiva (presenti anche società garfagnine) del comitato regionale Toscana dove è stato confermato Paolo Mangini come presidente di tale lega per il quadriennio 2020-2024

domenica, 10 gennaio 2021, 10:34

Matteo Cancherini della CM2 Asd, oltre al titolo regionale toscano, porta il tricolore in Garfagnana con la vittoria del campionato italiano di ciclocross che si è svolto Lecce l’8 gennaio nella categoria èlite master

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:43

Con la 29esima edizione della Granfondo del Castello di Monteriggioni del prossimo 14 marzo prenderà il via la nuova Coppa Toscana Mtb, il circuito regionale dedicato alle ruote grasse che ormai ha una tradizione pluriennale e soprattutto un’eco che travalica i confini regionali, coinvolgendo moltissimi biker provenienti da ogni angolo...

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:35

Aperte da questa mattina le iscrizioni per Garfagnana Epic 2021, la maratona in MTB non competitiva giunta alla VII° edizione, in programma il 29 e 30 maggio 2021 tra Garfagnana e Valle del Serchio