Idea Pieroni debutta ad Ancona

venerdì, 22 gennaio 2021, 18:47

Grande attesa per il debutto nella nuova stagione agonistica per Idea Pieroni, saltatrice in alto classe 2002, che parteciperà questa domenica ad una gara di caccia al minimo ad Ancona. La giovane filecchiese, atleta della Virtus Lucca, entrerà infatti per la prima volta in gara con la maglia del gruppo sportivo militare dei carabinieri.

“È un momento di grande pressione per me - spiega Idea - dovuto anche al fatto che dopo l’esperienza con il gruppo sportivo dei carabinieri ho dovuto recuperare in pochi giorni il programma scolastico su cui ero rimasta indietro e non è stato facile conciliare studio e allenamenti: nonostante tutto ripongo grande fiducia nella gara di questo fine settimana ad Ancona, anche se si aggiunge alla normale ansia la tensione di vestire una maglia nuova”.



V. P.