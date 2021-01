Sport



Idea Pieroni in forma a Udine

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:22

Seconda competizione dell'anno per Idea Pieroni, in quel di Udine, in occasione dell’Udin Jump development 2021, dove ha mostrato grande grinta confrontandosi con atlete di livello internazionale altissimo, fra cui anche le italiane Alessia Trost ed Elena Vallortigara.



La sua gara si è fermata alla misura di un metro e 86, misura di sbarramento per molte atlete che non sono riuscite a superarla: nonostante tutto Idea (che ricordiamo ha un personale di un metro e 90) non si è lasciata demoralizzare e si è detta già pronta per la prossima competizione.



V. P.