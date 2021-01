Sport



Il GhiviBorgo cala un tris di acquisti

martedì, 5 gennaio 2021, 20:18

di michele masotti

Alla vigilia della prima partita del 2021, domani i “colchoneros” della Media Valle ospiteranno ad Altopascio l’ambizioso Forlì, si infiamma il mercato in entrata del GhivizzanoBorgo. Il direttore sportivo Luca Pacitto ha piazzato tre colpi che mirano ad invertire le sorti di una squadra che nelle prime nove giornate aveva racimolato sei punti. Vestiranno la maglia biancorossa l’esperto centrocampista Elia Chianese, nelle ultime due stagioni in forza al Tau Calcio, la duttile mezzala classe 2000 Filippo Fazzi, arrivato dalla Lucchese dopo aver contributo con alcuni gol pesanti alla promozione tra i professionisti conseguita nella passata stagione, e il difensore centrale croato Sime Gregov acquistato dal Seregno, entità lombarda che milita nel girone B della Serie D. I primi due saranno a disposizione di mister Rino Lavezzini già per il match di domani mentre il debutto del possente stopper è rimandato a domenica 10 gennaio quando il GhiviBorgo farà visita al fanalino di coda Corticella.

Chianese, che si allenava già da diversi giorni con i suoi nuovi compagni, torna al Ghivizano dopo le 33 presenze e 2 reti inanellate nella stagione 2018-2019 ed innalza il potenziale offensivo. Fazzi, invece, porta in dote alla mediana biancorossa, che domani sarà priva dello squalificato Bartolini, tanto dinamismo e la capacità di inserirsi con i tempi giusti nell’area di rigore avversaria. A questi acquisti, che non è detto siano gli ultimi, seguiranno delle partenze; secondo radio mercato i principali indiziati a cambiare aria possono essere il difensore centrale ex Lucchese Santeramo e l’attaccante Luca Andreotti, sin qui autore di due reti.

Venendo alla sfida di domani, diretta dal fischietto di Fabrizio Carsenzuola, la classifica non deve trarre in inganno: sebbene il Forlì abbia gli stessi punti del GhiviBorgo, sei ma con ben quattro partite da recuperare, le ambizioni della compagine romagnola raccontano di un club che vuole stazionare nei quartieri alti della graduatoria. Servirà una grande prova di Felleca e compagni per ottenere un risultato pesante ai fini del proseguo della stagione.