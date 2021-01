Sport



Mangini incontra le società: l’Eccellenza verso la ripartenza, da definire la formula

martedì, 26 gennaio 2021, 15:20

di simone pierotti

Lo sport e il calcio dei dilettanti, al momento, sono fermi in attesa di nuove disposizioni dal Governo centrale, tuttavia, qualcosa inizia a muoversi. Ad oggi sono un po' lontani i margini per la ripresa in blocco, parliamo per esempio del calcio giovanile, di base e della maggioranza del dilettantismo, perché i protocolli sanitari vigenti non sono facilmente (ed economicamente) applicabili. Più di uno spiraglio, o quasi una certezza, c’è invece per il campionato di Eccellenza con la LND che chiederà alla FIGC di renderlo di “interesse nazionale”, potendo così applicare il protocollo oggi in vigore per la Serie D.

A tal proposito, come è accaduto negli altri comitati regionali, il presidente della LND regionale Paolo Mangini ha organizzato una video conferenza con tutti i presidenti delle società toscane di Eccellenza. Tanti gli spunti di riflessione e gli argomenti affrontati, con tanto di votazione finale da parte delle società: la proposta, in poche parole, è quella di terminare il campionato, con una formula ancora da definire, nel rispetto del protocollo utilizzato dalla Serie D, ovvero con i tamponi veloci pre – partita. Due le ipotesi: ripresa degli allenamenti il 15 febbraio e del campionato nel mese successivo, e quindi possibilità di disputare tutte e 22 le partite entro il 30 giugno; oppure conclusione del girone di andata e format con play off e play out finali.

Società favorevoli, ad eccezione di sole 4 (tra cui Prato 2000), a riprendere a costo che siano rispettati alcuni paletti: intanto è stata chiesta la copertura in toto del costo dei tamponi sanitari, inoltre è stata chiesta un’apertura almeno parziale per il ritorno del pubblico sugli spalti.

Per il Castelnuovo è intervenuto il presidente Dino Dini che, in questo primo anno da presidente, si è speso in tutti modi per dirigere la società in un momento particolarmente difficile e critico. Durante la conferenza è intervenuto chiedendo che venga adottato un protocollo sanitario chiaro, univoco e semplice, che ci sia un’apertura al ritorno del pubblico negli stadi, anche per una questione di incassi, e inoltre ha sollecitato che il costo dei tamponi sia completamente fatturato alla FIGC, senza che le società debbano anticiparne la spesa in attesa di un rimborso successivo.

Il presidente Mangini ha apprezzato molto l’intervento del dirigente gialloblu, giudicando interessante la questione sul costo dei tamponi,

Prossimo passo, il consiglio federale della Lega Dilettanti che si svolgerà attorno al 6 febbraio: ne sapremo di nuove.