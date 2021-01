Sport



Ripresa dei campionati: impossibile fare previsioni, ma i tempi sembrano allungarsi

domenica, 10 gennaio 2021, 19:16

di simone pierotti

Il mondo dello sport, come del resto tutta la società civile ed economica, sta attraversando mesi difficili che, se per qualcuno ha significato andare avanti tra mille disagi e protocolli, per qualcun altro, invece, chiusura definitiva. E’ il caso del calcio dilettantistico, giovanile e di base, fermo dal 25 ottobre scorso, dopo una limitata e decisamente problematica ripartenza.

Tra pochi giorni (15 gennaio) scadrà il dpcm in vigore e c’è, pertanto, attesa per capire quali norme riguarderanno lo sport. Al momento attuale è possibile, anche per le attività sportive di contatto, svolgere gli allenamenti ma solo in forma individuale e nel rispetto di rigidi protocolli, escludendo per esempio “partitelle” e utilizzo spogliatoio.

Cosa deciderà il Governo adesso? Al momento ci sono solamente “rumors”, illazioni, ma nessuna di queste è molto ottimistica per una (rapida) ripresa dell’attività a pieno regime, sicuramente per i campionati. Nel calcio vanno avanti i campionati in ambito professionistico e nazionale (la Serie D) ma tra mille difficoltà e peripezie; diversi calciatori di Eccellenza si sono trasferiti a società di Serie D nell’intento, almeno, di non rimanere ancora fermi.

Il quadro generale non è dei più favorevoli alla ripresa, con le statistiche dei casi a livello nazionale ancora pessimiste. Il Governo, in una fase particolarmente delicata sia a livello sanitario, con l’arrivo dei primi vaccini, sia a livello politico interno, non ha alcuna intenzione di prendersi rischi di cui poi potrebbe pentirsi: per questi motivi la strada per la normalità appare ancora lunga o almeno non così vicina.

Interessanti le parole del ministro Vincenzo Spadafora che ha chiesto calma all’ambiente sportivo: “

In tutta Europa lo sport è praticamente fermo. In Germania palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi dal 2 novembre e lo saranno almeno fino a fine mese. Stessa situazione per Francia, Irlanda, Gran Bretagna (che ha già dichiarato di voler chiudere tutto fino a metà febbraio), in quasi tutta la Spagna e la Finlandia. Eppure leggendo alcuni commenti sui social sembrerebbe che solo in Italia lo sport sia fermo mentre tutte le altre attività siano ripartite”

Spadafora ha poi ricordato quanto il Governo stia facendo per supportare il mondo dello sport: “Il bonus per i collaboratori sportivi ci sarà anche a gennaio, a breve verrà approvato un nuovo decreto Ristori”. Si tratta di una misura “nuova” per i vari collaboratori sportivi del mondo dilettantistico, che hanno potuto finora usufruire di ben 6 mensilità dal Coni Sport e Salute. Adesso diventeranno 7, per un totale di 4800 euro. Purtroppo siamo a conoscenza che ci sono grossi ritardi nell’erogazione dei bonus di novembre e dicembre ma trattasi delle nuove domande pervenute dopo il 2 novembre, quando le richieste, rispetto ai mesi precedenti, si sono improvvisamente moltiplicate. Parliamo di 50mila nuove domande in pochi giorni, “sbucate” dal nulla rispetto ai 120mila collaboratori dei precedenti 4 mesi. Un movimento che ha “insospettito” gli enti erogatori che hanno così chiesto integrazioni.

Il Ministro ha poi sottolineato che sia il Dipartimento dello Sport sia l’Agenzia delle Entrate hanno erogato ingenti contributi a fondo perduto alle associazioni sportive. A livello regionale tante società sportive hanno poi beneficiato dei contributi del Consiglio e della Giunta Regionale e del Coni Toscana, oltre a scontistiche e rinvii dei pagamenti da parte della FIGC.

In un’intervista rilasciata ad una tv regionale, il presidente del Comitato Figc della Toscana Paolo Mangini, ha dichiarato di non essere in grado di fare previsioni sulla ripresa dell’attività e che questa dovrà avvenire solo in presenza di condizioni di sicurezza. Che ad oggi, evidentemente, non ci sono.