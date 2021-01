Sport



Serie D, GhiviBorgo sconfitto nello scontro diretto salvezza

domenica, 10 gennaio 2021, 17:48

di michele masotti

Corticella: Cinelli, Busi, Magi, Albonetti, Cosner, Tonelli, Grazia, Cipriano, Girotti, Nanetti e Negri A disposizione: Garoia, Marchesi, Giannini, Graziano, Pescatore, Parlanti, Monnolo, Bouabre e Benincasa Allenatore: Leandro Daltri

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Brunozzi, Muscas, Felleca, Chianese e Fazzi A disposizione: Martinelli, Pazzaglia, Polacchi, Nottoli, Puviani, Belluomini, Viti, Grazhdami e Cargiolli Allenatore: Gianluca Billi (Rino Lavezzini in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme (Assistenti Ladu di Nuoro e Storgato di Castelfranco Veneto)

Marcatori: 8’Albonetti, 10’Girotti e 56’Gregov

I quattro rinforzi operati dal direttore sportivo Luca Pacitto non risollevano, almeno per il momento, le sorti del GhiviBorgo, finito k.o quest’oggi in casa del fanalino di coda Corticella. Un preoccupante campanello d’allarme per i “colchoneros” della Media Valle che puntavano molto su questa sfida per dare una svolta alla loro stagione.

In uno scontro diretto dal peso specifico elevato per la lotta salvezza, i bolognesi sono ultimi con solo punto ma devono recuperare ancora due partite, al “Biavati” Lavezzini propone al centro della difesa il rientrante Messina e il croato Gregov, al debutto in maglia biancorossa. Ritrova il posto da titolare in mediana capitan Bartolini, reduce dal turno di squalifica, con Chianese nelle vesti di suggeritore alle spalle di Felleca. Parte dalla panchina l’esperto centravanti Cargiolli, ultimo arrivato tra le fila dei “colchoneros” della Media Valle. Assente tra i padroni di casa, una delle neopromosse di questo girone D, l’unico ex di turno del pomeriggio, ossia il centrocampista Nicola Ghini, 28 presenze e una rete nel GhiviBorgo edizione 2018-2019.

L’avvio di match degli ospiti è di poco choccante. Dopo appena dieci minuti, infatti, il Corticella si trova già sul doppio vantaggio. All’8’ tocca al difensore under Albonetti superare Pagnini, costretto nuovamente ad inchinarsi centoventi secondi più tardi dalla conclusione vincente della punta locale Girotti. Nella ripresa arriva la rete che fissa il punteggio sul definitivo 2-1. AL 56’ Gregov riaccende la fiammella della speranza biancorossa risolvendo una mischia nata sugli sviluppi di un corner. L’assalto del GhiviBorgo si infrange sulla strenua e volitiva difesa del Corticella che incamera così la prima vittoria stagionale. Resta critica la classifica dei ragazzi di Lavezzini sempre penultimi, un piazzamento che condannerebbe il GhiviBorgo alla retrocessione diretta in Eccellenza. Domenica capitan Bartolini e compagni riceveranno tra le mura amiche la visita della capolista Aglianese.