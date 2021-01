Sport



Serie D, il 2021 si apre con una sconfitta per il GhiviBorgo

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:26

di michele masotti

0-2

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Chianese, Pazzaglia, Muscas, Brunozzi, Fazzi, Grazhdami, Felleca e Nottoli A disposizione: Martinelli, Segantini, Martini, Polacchi, Puviani, Belluomini, Del Re e Viti Allenatore: Rino Lavezzini

Forlì: De Gori, Croci, Sabato, Sedioli e Zamagni; Gigliotti, Piva, Buonocunto e Ballardini; Tortori e Ferrari A disposizione: Stella, Biasol, Gasperoni, Pozzebon, Gkertsos, Battaglia, Corigliano, Zabre e Giacobbi Allenatore: Giuseppe Angelini

Arbitro: Fabrizio di Carsenzuola di Legnano (Assistenti Gookooluk di Civitavecchia e Spoletini di Rieti)

Marcatori: 10’ e 45’Ferrari

Note: Espulso al 90’ per doppia ammonizione Corigliano

Inizio di anno per il GhivizzanoBorgo, superato con il più classico dei risultati sul terreno amico di Altopascio, il “Delle Terme” di Bagni di Lucca è infatti ancora indisponibile, da un Forlì determinato a risalire in classifica. Ai “colchoneros” della Media Valle, sempre penultimi, non è bastato l’esordio con la maglia biancorossa dei volti nuovi Fazzi e Chianese. Per il debutto del difensore croato Gregov, prelevato dal Seregno, il momento del debutto avverrà domenica in casa del Corticella, in un vero e proprio spareggio salvezza che i ragazzi di Rino Lavezzini non potranno fallire. Esce dalla zona retrocessione, invece, la formazione romagnola, tornato a disputare una partita ufficiale dopo due mesi di stop. Gli innesti invernali di Sabato, Tortori e Gigliotti, subiti schierati dal primo minuto ne 4-4-2 impostato da mister Angelini, hanno innalzato il tasso tecnico. Con quattro partite da recuperare prevedere un Forlì ritrovato nelle prime posizione non appare essere un pronostico campato per aria.

Con la valigia in mano Andreotti e Santeramo e con capitan Bartolini squalificato, i locali adottano un 4-3-1-2 con il tandem Chianese-Fazzi a comporre la cerniera centrale della mediana e capitan Nottoli nelle vesti di rifinitore dietro il tandem Felleca-Grazhdami. Imperioso l’avvio di gara del Forlì, già in vantaggio al 10’ con una deviazione dell’ex Viareggio Ferrari, abile a deviare alle spalle di Pagnini un corner calciato da Zamagni. La reazione dei locali non si fa attendere. Ci vogliono due pregevoli interventi di De Gori per negare il punto del pareggio sia a Felleca che Brunozzi. Prima dell’intervallo i “galletti” romagnoli colpiscono nuovamente sempre con il solito Ferrari, questa volta imbeccato dall’ex Cesena Tortori.

Nel secondo tempo un costante predominio del gioco da parte del Ghivizzano, con il Forlì che si difende con ordine, non crea per la verità grossi grattacapi al numero uno ospite. Nel finale c’è da segnalare l’espulsione per somma di ammonizioni comminata al neo entrato Corigliano. Domenica prossima, come detto, trasferta bolognese da sfruttare in casa del fanalino di coda Corticella.