Un contestato rigore condanna il GhiviBorgo alla sconfitta

sabato, 30 gennaio 2021, 17:00

di michele masotti

0-1

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Pazzaglia, Piccardi, Muscas, Messina, Gregov, Poggesi (83’Belluomini), Chianese, Cargiolli, Felleca e Fazzi A disposizione: Abbrandini, Brunozzi, Polacchi, Nottoli, Del Re, Viti e Martinelli Allenatore: Rino Lavezzini

Fiorenzuola: Battaiola, Potop (30’Olivera), Carrara (56’Guglieri), Perseu, Cavalli, Ferri, Michelotto (90’Saia), Colantonio, Oneto, Bruschi e Esposito A disposizione: Ghezzi, Facchini, Romeo, Baldini, Hathaway e Arrondini Allenatore: Luca Tabbiani

Arbitro: Federico Muccignato di Pordenone (Assistenti Pinna di Pinerolo e Ameglio di Torino)

Marcatore: 70’Bruschi su rigore

Note: Ammoniti Messina, Poggesi, Chianese, Cavalli, Guglieri e Perseu

Nell’anticipo del sabato il GhiviBorgo viene immeritatamente superato a domicilio dal quotato Fiorenzuola che riduce a sole due lunghezze il ritardo dalla capolista Aglianese, bloccata sul pari in quel di Lentigione. A decidere una gara equilibrata, con i locali bravi a contenere ed imbrigliare le fonti di gioco della squadra di Tabbiani, è stato un penalty concesso per un fortuito tocco con il braccio di Pazzaglia sul rinvio del compagno di squadra Muscas e trasformato da bomber Bruschi. In attesa di conoscere i risultati di domani, resta sempre complicata la situazione della formazione di Lavezzini, ancora penultima in graduatoria. La prestazione, come quella sciorinata contro l’Aglianese, lascia comunque delle buone speranze di una risalita per evitare quantomeno la retrocessione diretta in Eccellenza.

Senza gli infortunati Brunozzi e capitan Bartolini, Lavezzini opta per un inedito 3-5-2 per fronteggiare il temibile tridente ospite. Il giovane Pazzaglia, Gregov e Messina compongono il pacchetto arretrato, Poggesi e Piccardi agiscono sulle corsie laterali con Muscas ad agire come play davanti alla difesa. In attacco spetta a Felleca affiancare il centravanti Cargiolli. Solito 4-3-3 per il Fiorenzuola, alla caccia di quella Serie C che manca ormai da venti anni. È il “Buonriposo” di Pozzi la quarta tappa del pellegrinare del club biancorosso per disputare le gare casalinghe. Domenica prossima, comunque, i “colchoneros” potrebbe tornare al “Delle Terme” di Bagni di Lucca per ricevere la visita del Rimini.

Il primo tempo non regala grosse emozioni, fino al 29’ quando un doppio intervento di Pagnini su Michelotto e Colantonio nega il punto del vantaggio agli emiliani. Prima dell’intervallo da segnalare altri due interventi dell’estremo difensore locale su altrettanti calci piazzati scoccati dall’ex Vado e Arezzo Bruschi. Copione del match che non muta nella ripresa: l’ottima disposizione tattica dei padroni di casa rende inoffensivo il temibile tridente del Fiorenzuola. Una chance interessante capita ai padroni di casa al 58’ quando il destro di Felleca termina di poco dopo una deviazione di un difensore ospite. Dieci minuti arriva l’episodio contestato dai locali, verrà ammonito anche Chianese, che porta al rigore decisivo griffato Bruschi. Il generoso finale del GhiviBorgo, con il Fiorenzuola maestro nel spezzettare il ritmo dei locali con diverse perdite di tempo, non viene premiato da un pareggio che sarebbe stato meritato.