Sport



Campionato cross, buona la prima per il Gs Orecchiella

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:42

Domenica 14 febbraio si è disputata a San Miniato (PI), all’interno del parco del complesso sportivo “Casa Bonello”, la prima prova del Campionato Toscano Assoluto di Corsa Campestre, valevole come prima prova per l’assegnazione dei titoli Toscani e per la qualificazione alla finale nazionale in programma il 14 marzo a Campi Bisenzio.

"Buona la prima" per il GS Orecchiella Garfagnana!

Ilian Angeli vince al debutto in maglia Orecchiella Garfagnana; il giovane atleta versiliese si è aggiudicato la prima prova nella categoria Juniores dei societari di cross.

Il Gruppo Femminile Orecchiella Garfagnana, con ben 4 atlete nelle prime dieci assolute, si aggiudica la vittoria a squadre della prima prova del Campionato Toscano di Società di cross; ottimo risultato anche per la squadra maschile, che si aggiudica il quarto posto assoluto nella classifica di società.

Straordinarie le ragazze bianco celesti, dopo la brillante stagione 2020 della corsa in montagna, con la vittoria tricolore del Gran Prix Fidal di Corsa in Montagna, si confermano ad alti livelli nella corsa campestre: Primitive Niyirora conquista il secondo posto, Annalaura Mugno 4^ assoluta al traguardo, seguita da Cecilia Basso 6^ e Francesca Setti 10^; consolidano la posizione di squadra una splendida Leanna Fabbri, 17^ al rientro alle competizioni dopo un lungo stop causa infortunio, Giulia Marchesoni 26ˆ, Simona Prunea 28^, Beatrice Macelloni 34^, Alice Dolfi 36^, Simona Carradossi 44^ , Carla Neri 50^, Odette Ciabatti 53^, Gianna Secci 54^.

Al maschile Orecchiella in evidenza, capitanata dall’ atleta Ruandese Jean Baptiste Simukeka, “garfagnino” d’adozione (esordio con i colori dell’Orecchiella ben 11 anni fa, nel 2009), la squadra Uomini si aggiudica il quarto posto provvisorio. Questi i risultati individuali: Simukeka, terzo assoluto al traguardo, seguito da un ottimo Girma Castelli 16° assoluto all’esordio nella categoria Senior, Marco Guerrucci 27° si conferma atleta di grande sostanza, Stefano Politi 30°, Matteo Pelizza al debutto con Orecchiella 39°, Fabio Salotti infaticabile dirigente e atleta 51°, Andrea Vassalle 84°, Daniele Giusti 95°, Francesco Mugno 133°, Gabriel Aquino 139°.

Orecchiella presente anche nelle categorie giovanili, con un ottimo Augusto Orsi, al debutto nella categoria Cadetti sabato 13 febbraio a Campi Bisenzio, che conquista un eccezionale 9° posto al termine di una gara ottimamente interpretata, che ha visto oltre 80 atleti al via da tutta la Toscana.

Appuntamento per il 28 febbraio a Policiano (Arezzo), per la seconda e decisiva prova regionale che assegnerà i titoli Toscani ed il pass per il campionato italiano di cross 2021.