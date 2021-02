Sport



Campionato di Eccellenza di interesse nazionale, si va verso la ripartenza

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:52

di simone pierotti

Martedì scorso erano attese novità sull’ipotesi di ripartenza del campionato di Eccellenza ma aveva destato sorpresa e sconcerto la mancata decisione da parte del Coni nazionale. Una sorta di “pasticcio all’italiana” che, tuttavia, è stato risolto nel giro di 24 ore dopo il tam tam scatenato dalla Figc e dalla Lnd. Il Coni ha riconosciuto la competizione di Eccellenza come di “interesse nazionale”, dando di fatto il via libera all’iter per arrivare alla ripresa dello stesso campionato.

Adesso, nei primi giorni di marzo, la Figc si riunirà con un consiglio federale durante il quale dovrebbe essere confermata la decisione e verranno discussi i punti nevralgici, come la formula dei tornei, il blocco o meno delle retrocessioni, la questione protocollo sanitario e i relativi costi, la presenza o meno del pubblico. Tante questioni che, comunque, non sono di poco conto, con le società che hanno sì voglia di scendere in campo, ma non hanno intenzione di doversi accollare ulteriori spese.

Senza gli incassi del pubblico, senza gli incassi delle partite del settore giovanile, senza gli incassi degli sponsor, travolti dalla crisi coronavirus, senza adeguati ristori, sarà possibile sostenere le spese dei prossimi mesi di attività? Interrogativo lecito ma che, a questo punto, non sembra avere molto peso nella decisione.

Per quanto riguarda la Toscana, l’ipotesi più accreditata è quella di terminare il girone di andata, con le rimanenti 9 giornate, con play-off finali ed eventuali play-out in caso di retrocessioni. Gli allenamenti dovrebbero riprendere prima della metà di marzo, mentre si andrà dopo Pasqua per le partite.