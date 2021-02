Campionato Italiano Rally 2021: Rudy Michelini risponde "presente"

Altri articoli in Sport

martedì, 23 febbraio 2021, 08:16

Il team lucchese atteso protagonista sulla terra dell'appuntamento valido per la serie Raceday, in programma nel fine settimana in provincia di Arezzo, teatro di un confronto che interesserà la Skoda Fabia R5 "gommata" Pirelli

martedì, 23 febbraio 2021, 08:14

La stagione rallystica italiana sta prendendo forma e la scuderia Rally Revolution +1 ha già programmato l'attività che la vedrà impegnata su più fronti. Infatti ha esordito nel 2021 con il duo composto da Pierluigi Della Maggiora e Valerio Favali con l'usuale Skoda Fabia R5 al recente Rally del Carnevale

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:48

Non va oltre il sesto posto l’altro talento radioso della Virtus Lucca: rallentata da un infortunio alla caviglia, Idea Pieroni stringe i denti e l’1,75 finale le rende merito per aver voluto onorare la rassegna. Adesso un po’ di tempo per il recupero prima di una primavera intensa di eventi

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:42

Francesco Guerra ha scritto un altro pezzo importante della propria carriera sportiva domenica 21 febbraio, al Palaindoor di Ancona, durante i campionati italiani assoluti indoor

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:14

In attesa di conoscere lo schieramento dei pretendenti al titolo di Campione Italiano Rally 2021, il 44° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, apertura stagionale del tricolore rally, presenta già un’anteprima di alto livello

sabato, 20 febbraio 2021, 17:31

In uno dei quattro anticipi della prima giornata di ritorno, il GhivizzanoBorgo conosce la prima sconfitta dell’era Venturi bis per mano dell’ambizioso Lentigione, terza forza del torneo con otto lunghezze di ritardo dalla capolista Aglianese