Colpo esterno del GhiviBorgo: a Forte dei Marmi decide Cargiolli

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:51

di michele masotti

0-1

Real Forte Querceta: Adornato, Maccabruni, Maffini (64’Bani), Lazzarini (80’Baracchini), Del Dotto, Guidi, Giani (73’Mariani), Biagini (73’Amico), Di Paola, Doveri e Pegollo A disposizione: Balestri, Bellandi, Fortunati, Rossi e Bonati Allenatore: Christian Amoroso

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Fazzi, Piccardi, Bartolini (76’Nottoli), Messina, Gregov, Belluomini (64’Nieri), Muscas, Cargiolli (94’Gautieri), Chianese (86’Felleca) e Brunozzi (55’Baggiani) A disposizione: Abbrandini, Polacchi, Puviani e Viti Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Giacometti di Gubbio (Assistenti

Marcatore: 28’Cargiolli

Note: Espulso al 90’ Maffini dalla panchina per proteste. Ammoniti Maccabruni, Baggiani, Guidi e Biagini

Archiviato il passo falso contro il quotato Lentigione, il GhiviBorgo riprende la propria corsa espugnando di misura il terreno di gioco del Real Forte Querceta. Al “Necchi-Balloni” a fare la differenza ci ha pensato il guizzo di Cargiolli, abile a sfruttare l’assist di Muscas ed una disattenzione del giovane Del Dotto. Non è bastato ai padroni di casa il costante forcing impostato nella seconda frazione poiché gli attaccanti versiliesi hanno dovuto fare i conti con un Pagnini in giornata di grazia. Il sesto k.o. stagionale lascia la formazione di mister Amoroso, che deve sempre recuperare tre partite, in una posizione di centroclassifica con quattro lunghezze di vantaggio dai play-out. Zona della graduatoria occupata sempre da capitan Bartolini e compagni, da stasera appaiati comunque a quota 16 punti con la Marignanese Cattolica.

Ringalluzzita dal prestigioso blitz di Rimini la squadra di Amoroso, ex di turno assieme a Di Paola, cambia tre interpreti dal primo minuto. Fuori Bonati, Bani e Mariani in luogo di Maccabruni, Biagini ed il rientrante Nicholas Guidi. Confermato il consueto tridente offensivo con il fantasista Doveri ad ispirare il tandem Pegollo-Di Paola. In nome dei tanti impegni ravvicinati anche i “colchoneros” della Media Valle presentano diverse novità. Spicca la panchina per bomber Felleca a cui viene preferito Cargiolli. Scontato il turno di squalifica capitan Bartolini riprende il proprio posto davanti alla difesa. Titolare Elia Chianese, unico ex versiliese presente tra le fila degli ospiti.

Al 28’ ci vuole una giocata per squarciare l’equilibrio di un derby che fino a quel momento aveva visto il predominio territoriale dei padroni casa. Muscas premia il taglio a centro area di Alessio Cargiolli, rapace nello sfruttare l’incertezza di Del Dotto e letale nel superare con un morbido lob l’uscita di Adornato. Il secondo tempo si apre sotto un’insolita foschia che accompagna i ventidue in campo. Il canovaccio dei secondi quarantacinque minuti vede il Real Forte premere costantemente alla ricerca del rete del pari. Di Paola prova a dare un dispiacere al suo ex allenatore ai tempi del GhiviBorgo, ma la conclusione dell’esperta punta non inquadra lo specchio della porta. La replica degli ospiti è affidata al solito Cargiolli che chiama Adornato alla deviazione in corner. Al 65’ inizia lo show di Pagnini, decisivo nel respingere il tocco ravvicinato di Di Paola.

Il classe 1997 concede il bis al 77’ quando neutralizza il colpo di testa da sottomisura di Pegollo. Il valzer dei cambi non muta più di tanto il finale della partita che vede il GhiviBorgo provare ad interrompere il forcing locale con un tiro fuori misura di Nottoli. Nel terzo dei cinque minuti di recupero concessi da Giacometti da segnalare le veementi proteste dei padroni di casa per il contatto tra Mariani e Piccardi.

Festa grande per il GhiviBorgo e delusione per un Real Forte Querceta che non riesce a trovare quella continuità che lo proietterebbe nelle alte zone di un campionato sempre più dominato dall’Aglianese. Domenica prossima la squadra di Amoroso proverà a riscattarsi in casa del pericolante Sasso Marconi mentre capitan Bartolini e compagni non sanno ancora se disputeranno o meno l’impegno casalingo contro il Mezzolara, entità che non gioca da sei turni a causa del perdurare di alcune positività al Covid-19 nella propria rosa.