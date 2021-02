Sport



Colpo esterno del GhiviBorgo: funziona la cura Venturi

domenica, 14 febbraio 2021, 16:52

di michele masotti

Correggese: Sottoriva, Casini (46’Saporetti), Manara, Derjal (56’Riccò), Benedetti, Calanca, Carrasco, Landi, Muro, Villanova e Ghizzardi (70’Lessa Locko) A disposizione: Ferretti, Setti, Roma, Diallo, Damiano e Cremonesi Allenatore: Mattia Gori

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Fazzi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca (85’Cargiolli), Muscas, Belluomini (80’Del Re), Chianese (89’Nottoli) e Brunozzi (75’Viti) A disposizione: Abbrandini, Lai, Pazzaglia, Polacchi e Poggesi Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro (Assistenti Morsanuto di Portogruaro e Fenzi di Treviso)

Marcatore: 38’ e 68’Brunozzi

Note: Espulso al 91’ Bartolini per doppia ammonizione. Ammoniti Gregov , Muro e Casini

Nella terra che ha dato i natali a Luciano Ligabue, il GhiviBorgo ottiene la seconda vittoria consecutiva, sempre con il medesimo punteggio, della gestione targata Simone Venturi. Dopo aver ottenuto lo scalpo del Rimini, capitan Bartolini e compagni hanno violato, per la prima volta in stagione, il “Borelli” di Correggio al termine di 90’ giocati ad alto livello. Brusca frenata per i sogni di gloria della compagine reggiana, protagonista sette stagioni di un appassionante duello con la Lucchese, risoltosi poi all’ultimo secondo dell’ultima giornata in favore della Pantera grazie al 2-1 maturato in un romanzesco scontro diretto.

Rispetto alla partita contro il Rimini mister Venturi propone due novità. In nome delle quote Fazzi viene adattato come terzino sinistro in luogo di Poggesi con il conseguente inserimento in attacco del classe 2003 al posto di Cargiolli. Tra le fila della Correggese, tornata in campo dopo uno stop di dieci giorni, il giovane allenatore Mattia Gori, classe 1991, si affida a Villanova e Carrasco per supportare il centravanti Muro.

Al 23’ Muro, scattato sul filo del fuorigioco, calcia a tu per tu con Pagnini trovando la pronta respinta del classe 1997. Dall’altra parte per poco Calanca non combina un pasticcio, sventato prontamente dal recupero dell’ex di turno Sottoriva. Al 38’ gli ospiti sbloccano il risultato con Brunozzi, il più lesto di tutti a sfruttare un errato disimpegno del solito Calanca per poi superare l’estremo difensore locale. Rabbiosa la reazione della Correggese, vicinissima al pareggio con il colpo di testa di Benedetti allontanato sulla linea di porta da Muscas. Buona la padronanza con cui il Ghivizzano ha tenuto il campo in casa di una delle formazioni più quotate di questo girone D.

In avvio di ripresa i “colchoneros” della Media Valle cestinano la palla per raddoppiare con Belluomini, poco freddo sottomisura nello sfruttare un delizioso cross basso di Chianese. Le offensive della Correggese, che nel frattempo ha inserito anche l’under Riccò, non sfonda il bunker biancorosso. Al 68’ Felleca soffia palla in area locale a Riccò per poi liberare, con un geniale tacco, alla conclusione vincente il man of the match Brunozzi. Il forcing finale dei padroni di casa provocano delle mischie che non chiamano mai in causa Pagnini. In almeno due occasioni la Correggese protesta all’indirizzo del direttore di gara per altrettanti interventi sul subentrato Locko. In pieno recupero da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di capitan Bartolini.

Altro successo rinfrancante, quindi, per i “colchoneros” della Media Valle che tornano così all’interno della zona play-out in attesa che i molti recuperi da disputare, ben 12 complessivamente, non definiscano in maniera più chiara la graduatoria.