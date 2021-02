Sport



Denis Tolari è il campione del torneo FitPra del T.C. Garfagnana

domenica, 28 febbraio 2021, 19:19

Si è concluso, sui campi del T.C. Garfagnana a Castelnuovo, il torneo di singolare valido per il circuito FitPra, All Star maschili. La competizione era valida per la fase regionale dei campionati italiani di categoria. Ben 30 atleti ai nastri di partenza, nonostante le limitazioni imposte dal covid, e tutto si è svolto nel rispetto delle norme: la finale ha visto sfidarsi, in un vero e proprio derby, i due portacolori del T.C. Bagni di Lucca Denis Tolari e Andrea Martelli. Al termine di una bella sfida, l’ha spuntata Tolari con il punteggio di 4/1 4/1.

Il presidente del circolo castelnuovese Moreno Guidi ringrazia tutti i partecipanti e l’ottima organizzazione del direttore sportivo Andrea Lunatici. In questi giorni è partito il torneo di doppio dello stesso circuito.