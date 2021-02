Sport



GhiviBorgo, l’era Venturi-bis inizia con un successo di prestigio sul Rimini

domenica, 7 febbraio 2021, 18:36

di michele masotti

2-0

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca, Fazzi, Cargiolli, Chianese (65’Muscas) e Brunozzi (75’Pazzaglia) A disposizione: Abbrandini, Lai, Martini, Viti, Nottoli, Del Re e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Rimini: Scotti, Gigli, Valeriani, Nigretti (65’Ambrosini), Ronchi, Gomis, Giorgio Viti (50’Arlotti), Ferrante, Pecci, (64’Ceccarelli) Pari e Vuthaj A disposizione: Adorni, Pupeschi, Manfroni, Nanni, Ricciardi e Lugnan Allenatore: Adrian Ricchiuti

Arbitro: Cosimo Delli Carpini di Isernia (Assistenti Denisov di Bari e Vora di Como)

Marcatore: 58’ e 75’Felleca

Note: Ammonito Nigretti, Poggesi, Messina Calci d’angolo 2-4

Inizia nel migliore dei modi la seconda esperienza di Simone Venturi sulla panchina del GhivizzanoBorgo. I “colchoneros” della Mediavalle hanno superato per 2-0 il nobile decaduto Rimini, lontano adesso dodici punti dalla capolista Aglianese. Nell’eccellente prestazione offerta dai biancorossi, tornati in zona play-out complice lo stop forzato, causa covid, del Sasso Marconi, spicca la doppietta di Francesco Felleca, match winner con la sua decisiva doppietta. Tre punti fondamentali per tornare a credere con maggiore convinzione nella salvezza.

Il primo GhiviBorgo dell’era Venturi-bis propone un solo cambio rispetto alla formazione sconfitta mercoledì scorso a Bologna. Muscas parte dalla panchina con il classe 2001 al suo posto. Il modulo scelto dai biancorossi è un 4-3-1-2, contrapposto al 3-4-1-2 dei blasonati romagnoli, guidati in panchina da Adrian Ricchiuti. L’ex fantasista argentino del club romagnolo e Catania si affida al tandem offensivo Vuthaj, autore di nove centri, e Pecci. Su di un campo reso pesante dalla pioggia, a partire meglio dai blocchi sono gli ospiti, quest’oggi in maglia biancoazzurra, colpendo una traversa grazie ad un guizzo del suo bomber principe Vuthaj. Il possesso palla resta prevalentemente nei piedi degli ospiti ma il GhiviBorgo dimostra di poter reggere il confronto mantenendo corte le distanze tra i reparti.

Al 28’ una buona combinazione sulla destra tra Poggesi e Chianese libera alla conclusione Felleca ma il diagonale dell’attaccante campano non inquadra lo specchio della porta. Sei minuti più tardi Pagnini devia in corner un destro a rientrare di Valeriani. Dal successivo tiro dalla bandierina Vuthaj non riesce a trovare il tempo per coordinarsi da sottomisura.

Nella seconda frazione, su di un campo sempre più pesante, il cuore e l’organizzazione dei padroni di casa vengono premiate dalla doppietta di Felleca. Al 58’ il numero sette locale ha il tempo di ricevere palla in area ospite e di scoccare un preciso sinistro a rientrare. Sedici minuti dopo un generoso Cargiolli recupera dapprima la sfera per poi servirla a centro area l’accorrente Felleca che non fallisce una sorta di calcio di rigore in movimento.