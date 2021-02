Gp Apuane, Cappello oro alla Ronda Assassina

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 febbraio 2021, 08:59

Weekend di ottime prestazioni e tanti risultati di rilievo per la Virtus Lucca, impegnata con i suoi atleti nelle gare indoor organizzate in molte città italiane

sabato, 30 gennaio 2021, 17:00

Nell’anticipo del sabato il GhiviBorgo viene immeritatamente superato a domicilio dal quotato Fiorenzuola che riduce a sole due lunghezze il ritardo dalla capolista Aglianese, bloccata sul pari in quel di Lentigione

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:22

Seconda competizione dell'anno per Idea Pieroni, in quel di Udine, in occasione dell’Udin Jump development 2021, dove ha mostrato grande grinta confrontandosi con atlete di livello internazionale altissimo, fra cui anche le italiane Alessia Trost ed Elena Vallortigara

martedì, 26 gennaio 2021, 15:20

Lo sport e il calcio dei dilettanti, al momento, sono fermi in attesa di nuove disposizioni dal Governo centrale, tuttavia, qualcosa inizia a muoversi

lunedì, 25 gennaio 2021, 19:08

Alla ripresa del campionato di serie c femminile, il Filecchio Women vince e convince a Pistoia contro una Pistoiese orgogliosa, ma che si è dovuta arrendere alla superiorità delle filecchiesi

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:22

Bene a Firenze Viola Pieroni nel peso e Federica Marchetti nei 60 metri. Ottimo a Parma sugli 800 il giovanissimo Davide Bertoli, per un gran bel vivaio che cresce a Barga grazie al lavoro del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga