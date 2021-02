Sport



Gp Apuane, Guerra conquista Ancona

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:18

Un grande, strepitoso e vincente Francesco Guerra: il talento seguito da Luigi Principato ha scritto una bella pagina del mezzofondo su pista, conquistando uno storico argento nazionale sui 3000 metri (primato personale demolito e portato a 8’15’’74) e rischiando il bronzo sui 1500 metri (quarto al traguardo con il nuovo personale di 3’51’’16, nuovo record sociale). Ai Campionati Italiani Indoor su pista ad Ancona, tra sabato e domenica, è andato in onda lo show di Guerra: il campione toscano Juniores di corsa campestre e trascinatore della squadra del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde della stessa categoria a dominatrice assoluta nella disciplina (ricordiamo anche l’oro alla prova Juniores della prestigiosa “Cinque Mulini”, evento di apertura della gara internazionale successiva) ha dimostrato il suo immenso valore, non mancando le aspettative riposte in lui.