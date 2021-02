Sport



Guerra sfiora l’impresa: quarto ai tricolori assoluti di Ancona

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:42

Francesco Guerra ha scritto un altro pezzo importante della propria carriera sportiva domenica 21 febbraio, al Palaindoor di Ancona, durante i campionati italiani assoluti indoor (rassegna di livello internazionale che ha visto la miglior misura al mondo dell’anno nel salto in alto per Gianmarco Tamberi e il record del mondo Juniores nel salto in lungo per la figlia d’arte Larissa Iapichino). Guerra, al primo anno di categoria promesse, ha corso la gara dei 3000 metri, a due settimane dall’argento nazionale alla rassegna Under 23: il tempo segnato dal cronometro è stato di 8’09’’94, nuovo primato personale e record sociale ulteriormente abbassati rispetto agli 8’15’’74 corsi due settimane fa, terminando la prova con il quarto posto assoluto a tre secondi dal bronzo; sempre domenica, buona prova per Alberto Cappello a Sanremo al “Sanremo Urban Trail”. Prossimo appuntamento in calendario è previsto per domenica 28 febbraio ad Arezzo, dove il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde cercherà di conquistare il decimo titolo consecutivo regionale di corsa campestre e di confermarsi protagonista alla Festa del cross, la rassegna nazionale prevista a Campi Bisenzio il 13 e 14 marzo.