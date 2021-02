Sport



La Peletto nel 2021 ancora con Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto

giovedì, 25 febbraio 2021, 21:05

Ai nastri di partenza la stagione di Patrizia Perosino e la figlia Veronica Verzoletto, che si presentano al via del primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Asfalto, a bordo della Skoda Fabia R5 della PA Racing, con i colori della Peletto srl di Stefano Peletto.

"Anche per questa stagione, non mancheremo all'appuntamento con il Rally de Il Ciocco e Valle del Serchio – ha commentato Patrizia Perosino-. Sarò al volante della Skoda Fabia R5 della Scuderia PA Racing, con la quale insieme a Veronica abbiamo primeggiato nel femminile lo scorso anno. Grazie ai nostri sponsor, possiamo prendere il via in questa stagione che si prospetta molto combattuta con un numero importante di R5. Continuiamo a sposare la causa del Fondo Edo Tempia, del quale siamo testimonial. Grazie al supporto di Stefano Peletto e della sua azienda, abbiamo potuto confermare il nostro programma in questa difficile stagione, con tante aziende che, per giuste necessità, hanno ridotto i budget per le sponsorizzazioni. È una fortuna trovare in questo periodo pandemico, aziende che mantengano alta l'attenzione anche nei settori sportivi. Noi adesso ci prepariamo per tornare ad indossare tuta e casco con l'augurio di ritrovare quanto prima il pubblico nelle prove speciali."

"Mamma ha una grande carica e non perde un momento per dimostrarlo – ha commentato la figlia navigatrice Veronica Verzoletto-. Per me questa stagione sarà più complessa del solito, perché ho anche altri obiettivi accademici da portare a compimento, ma non voglio perdere l'occasione di starle affianco in gara. Ormai – ha concluso Veronica- siamo un equipaggio ben rodato e non perdiamo occasione per divertirci anche in gara."

"I loro successi stagionali, sono stati una gran bella soddisfazione per tutti noi, - ha dichiarato il patron della Peletto srl Stefano Peletto.- Patrizia e Veronia sono l'equipaggio femminile da prendere come esempio di sportività e simbolo della famiglia, mamma e figlia insieme in macchina a condividere una passione. Ci tenevo anche in questa stagione a supportarle e sono certo che faranno, come sempre, un'ottima stagione."