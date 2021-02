Sport



Nuovo acquisto del Ghiviborgo: Lorenzo Baggiani

venerdì, 26 febbraio 2021, 17:33

Il GSD Ghivizzano Borgo a Mozzano comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Baggiani. Nato a Firenze (FI) il 10 aprile 2002, Lorenzo è un , arriva in prestito fino al termine stagione, dopo aver indossato la casacca del San Donato Tavarnelle nella prima parte della stagione. Il calciatore si è già allenato agli ordini di mister Venturi e ha già debuttato mercoledì nella vittoria di Forte dei Marmi contro il Real Querceta.



Intanto, la partita Ghiviborgo-Mezzolara in programma domenica 28 febbraio é stata rinviata a data da destinarsi per il perdurare dei casi di positività all'interno della squadra bolognese.