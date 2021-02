Sport



Serie D, GhiviBorgo superato nell’anticipo dal quotato Lentigione

sabato, 20 febbraio 2021, 17:31

di michele masotti

0-1

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Fazzi, Piccardi, Nottoli (58’Nieri), Messina, Gregov, Felleca (58’Cargiolli), Muscas, Belluomini (58’Martini), Chianese e Brunozzi (66’Viti) A disposizione: Abbradini, Lai, Polacchi, Pazzaglia, e Del Re Allenatore: Simone Venturi

Lentigione: Cheli, Dodi, Agyemang, Scalini, Zagnoni, Tarantino, Piccinini, Bouhali, Altinier (75’Tozzi), Staiti (71’Martino) e Barranca (88’Galanti) A disposizione: Sorzi, Rossini, Maroni, Botturi, Scanu e Canrossi Allenatore: Roberto Notari

Arbitro: Francesco Gai di Carbonia (Assistenti Galigani di Sondrio e Cavalli di Bergamo

Marcatore: 33’Altinier

Note: Ammonito Messina

In uno dei quattro anticipi della prima giornata di ritorno, il GhivizzanoBorgo conosce la prima sconfitta dell’era Venturi bis per mano dell’ambizioso Lentigione, terza forza del torneo con otto lunghezze di ritardo dalla capolista Aglianese. A decidere una partita sostanzialmente equilibrata e senza particolari sussulti è stata la zampata, poco dopo la mezzora del primo tempo, di Altinier, bomber giramondo con tanti anni di Serie B e C alle spalle con le maglie, solo per citarne alcune, di Benevento, Reggiana, Padova, Ascoli, Portogruaro e Mantova.

Senza l’infortunato Poggesi e lo squalificato Bartolini, la cui assenza si è fatta particolarmente sentire, mister Venturi ripropone Fazzi nel ruolo di terzino sinistro e consegna le chiavi del centrocampo a Nottoli. Tra le fila degli ospiti, privi a loro volta di Toma Rossini, Notari si affida in mediana all’esperienza della mediana così in attacco alla coppia Altinier-Barranca.

Nel primo tempo il taccuino del cronista deve registrare la parata all’11’ di Pagnini sul tentativo del numero undici emiliano ed un paio di inserimenti di Muscas che avrebbero potuto meritare una sorte migliore. Al 33’ ecco l’episodio spartiacque del pomeriggio del “Delle Terme”. Un errore in disimpegno dei locali attiva l’esperto tandem Altinier-Barranca, con il primo glaciale nel superare l’incolpevole Pagnini una volta entrato in area di rigore. Secondo centro in campionato per l’esperta punta, prelevato nel mercato invernale dai veneti dell’Arzignano.

In avvio di ripresa mister Venturi si gioca la carta di un triplo cambio per scuotere i suoi, incapaci fino a questo momento di impensierire la difesa emiliana. Fuori Felleca, Nottoli e Belluomini, dentro Cargiolli, Martini e l’ultimo arrivato Nieri, classe 2001 giunto in prestito dall’Aglianese. Proprio a quest’ultimo viene annullato per fuorigioco la rete del pareggio al termine di una buona azione corale imbastita da capitan Chianese e rifinita da Cargiolli. Gli ospiti tengono bene il campo aspettando di trovare il varco giusto per siglare il punto del raddoppio. Al 74’ il fischietto sardo annulla lo 0-2, sempre per posizione di fuorigioco, che era stato siglato da Tarantino. Sei minuti più tardi sempre Cargiolli mette al centro un pallone che l’accorrente Muscas calcia in maniera debole.

Nel terzo dei quattro minuti di recupero concessi, proteste vivaci dei locali per il contatto tra Cargiolli e Dodi con Gai che ha lasciato correre. In attesa di capire quali connotati assumerà la classifica dopo le partite programmate domani pomeriggio, per il GhiviBorgo la testa va già al turno infrasettimanale di mercoledì 24 febbraio quando i “colchoneros” della Media Valle saranno di scena al “Necchi-Balloni” contro un Real Forte rinfrancato dal blitz esterno, 1-2 il finale, messo a segno in quel di Rimini.