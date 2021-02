Sport



Serie D, l’ex Bagatti aggrava la crisi del GhiviBorgo: “colchoneros” ultimi in classifica

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:32

di michele masotti

2-1

Progresso: Celeste, Cantelli (46’Mele), Ferraresi, Chmangui, Fiore, Menarini (70’Cocchi), Maltoni, Gulinatti (70’Marchetti), Salvatori (46’Matta), Bagatti e Esposito A disposizione: Tartaruga, Mattia Cocchi, Bonvicini, Veglia e Tanoh Allenatore: Roberto Moscariello

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi, Piccardi (22’Lai), Muscas, Pazzaglia, Gregov, Bartolini, Chianese (80’Brunozzi), Cargiolli, Felleca e Fazzi (90’Belluomini) A disposizione: Abbrandini, Polacchi, Nottoli, Del Re, Viti e Martinelli Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Lingamoorthy di Genova (Assistenti Roncari e Petarlin di Vicenza)

Marcatori: 30’Cargiolli su rigore, 38’Gulinatti su rigore e 89’Bagatti

Note: Ammoniti Fiore, Mele, Cantelli e Pazzaglia

Sesta sconfitta nelle ultime sette partite per un GhivizzanoBorgo che non riesce a dare una svolta alla sua stagione nonostante i molti acquisti operati in corso d’opera. Nel turno infrasettimanale, valida come 15^ giornata, i biancorossi sono stati superati in rimonta dai bolognesi del Progresso, una delle formazioni con la media d’età più basse del girone ma capace di dare vita ad una stagione positiva. Per la formazione di Lavezzini, da stasera agganciata dal Corticella, la zona play-out resta sì lontana tre lunghezze ma gli ultimi due impegni del girone d’andata non fanno dormire sonni tranquilli a capitan Bartolini e compagni che dovranno affrontare Rimini e Correggese.

Senza lo squalificato Messina, Lavezzini lancia il giovane Pazzaglia al fianco di Gregov e ritrova davanti alla difesa Bartolini. Tra i padroni di casa spicca, invece, l’assenza del centravanti Vassallo, bomber principe dei rossoblù con otto centri. Avvio di partita complesso per il Ghivizzano con che già al 5’ deve superarsi con un doppio intervento sull’ex di turno Bagatti, 7 presenze ed un gol nella passata stagione in biancorosso, e Chmangui. Al 12’ è la traversa a salvare questa l’estremo difensore ospite sul tiro dell’indiavolato Bagatti. Il duello prosegue al 15’ ed anche in questa circostanza ad uscire vincitore è Pagnini. Al 22’ tegola per i biancorossi costretti a perdere per infortunio Piccardi; al suo posto debutto per Lai. Otto minuti più tardi la formazione della Media Valle passa in vantaggio con un rigore trasformato da Cargiolli per un tocco con il braccio di Cantelli. Lo 0-1 dura fino al 38’ quando Gulinatti trasforma il secondo penalty di giornata.

La ripresa, al di là delle molte sostituzioni, scorre via senza grossi sussulti con le due compagini che sembrano accontentarsi della spartizione della posta in palio. L’ultima parola, però, spetta al Progresso che pesca il jolly all’89’ proprio con l’ex Bagatti, bravo nel girare in rete una punizione laterale calciata dal subentrato Marchetti.