Sport



Squadra Corse Città di Pisa in forze al Rally del Carnevale

venerdì, 12 febbraio 2021, 08:22

Il primo ed atteso appuntamento stagionale toscano del 2021 in programma il prossimo week end, il Rally del Carnevale, vedrà una massiccia presenza dei conduttori della Squadra Corse Città di Pisa.

Il sodalizio pisano così inizierà l'anno con la ferma intenzione di confermare, se non migliorare, la terza posizione tra le scuderie guadagnata nel 2020 nel Trofeo Rally Toscano di cui il Rally del Carnevale 2021 è il primo appuntamento stagionale.

Alla manifestazione organizzata dall'Ac Lucca con il supporto della Laser prom015 il primo conduttore a partire, portacolori della Squadra Corse Città di Pisa, sarà il co-pilota Valerio Favali che detterà le note a Pierluigi Della Maggiora su una performante e competitiva Skoda Fabia R5 a cui è stato assegnato il numero 12. Seguirà la rientrante Marina Cheli, che dopo qualche anno d'assenza dalle gare, si è di nuovo messa in gioco ed affiancherà Roberto Roncoli su una Renault Clio R3 con il numero 28. Esordio invece su una performante Renault Clio Williams gruppo A per il giovane Lorenzo Ticciati a cui detterà le note Martina Fresolone che testerà per l'occasione la sempre verde vettura francese dopo aver accumulato esperienza con le più piccole Fiat Seicento e Peugeot 106 a cui è stato assegnato il numero 46. Avrà invece il numero 108 il giovane co-pilota Cristian Chicchi che finalmente dopo tanta attesa ritornerà a dettare le note per l'occasione a Pajetta Marco utilizzando una Fiat Seicento .

Nel Rally riservato alle autostoriche due equipaggi al completo per la Squadra Corse Città di Pisa il numero 207 è stato dato al rientrante Luca Andreotti affiancato da Giuseppe Bernardi su Opel Kadett Gte mentre il numero 215 è stato dato a Nicola Tonetti con alle note Massimo Salvucci a bordo della propria A112 Abarth 70HP che vorrà rifarsi del ritiro subito al Trofeo Maremma dello scorso ottobre a due prove dal termine.

Il programma del Rally del Carnevale inizierà con le verifiche pre gara sabato 13, nella stessa giornata previste le ricognizioni del percorso per poi domenica 14 febbraio la disputa della gara vera e propria con sede logistica della manifestazione presso la Cittadella del Carnevale a Viareggio dove saranno ubicati la partenza, l'arrivo e il parco assistenza. Nove le prove speciali in programma, tre da ripetersi tre volte, Stiava di 5,46 Km. Orbicciano di 8,57 Km. e Pedona di 3,39 Km. per un totale di 52,26 Km. su un percorso globale di 252,13 . In ottemperanza alle normative attuali la manifestazione sarà effettuata a porte chiuse senza quindi la presenza di pubblico, una forte limitazione dettata per contrastare la grave pandemia che è in corso.

Quindi un grosso sforzo, sia per i conduttori che per gli organizzatori della manifestazione premiato da oltre cento iscritti presenti che sicuramente si daranno battaglia lungo il percorso per iniziare una stagione che si preannuncia sicuramente difficile, ma come sempre ricca di spunti agonistici e tecnici di alto profilo.