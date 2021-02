Ufficiale: Venturi nuovo allenatore del Ghiviborgo

Altri articoli in Sport

venerdì, 5 febbraio 2021, 12:59

Si interrompe dopo un anno l’esperienza di Rino Lavezzini alla guida del GhiviBorgo, club condotto alla salvezza nella passata stagione ma che in quella corrente sta occupando l’ultimo posto con soli sette punti, in coabitazione con il neopromosso Corticella, del girone D della Serie D

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:32

Sesta sconfitta nelle ultime sette partite per un GhivizzanoBorgo che non riesce a dare una svolta alla sua stagione nonostante i molti acquisti operati in corso d’opera

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:17

Il team lucchese pronto ad affrontare la nuova stagione sportiva con rinnovate ed ambiziose prospettive, legate ad un parco vetture equipaggiato da pneumatici Pirelli impreziosito dalla presenza della Skoda Fabia R5 Evo

lunedì, 1 febbraio 2021, 09:21

Un ottimo weekend quello appena trascorso per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, protagonista in pista e su strada. Alberto Cappello (13° assoluto) ha conquistato la vittoria di categoria

lunedì, 1 febbraio 2021, 08:59

Weekend di ottime prestazioni e tanti risultati di rilievo per la Virtus Lucca, impegnata con i suoi atleti nelle gare indoor organizzate in molte città italiane

sabato, 30 gennaio 2021, 17:00

Nell’anticipo del sabato il GhiviBorgo viene immeritatamente superato a domicilio dal quotato Fiorenzuola che riduce a sole due lunghezze il ritardo dalla capolista Aglianese, bloccata sul pari in quel di Lentigione