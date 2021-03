Sport



A Monterrey la Paolini debutta con una convincente vittoria

martedì, 16 marzo 2021, 21:17

di giuseppe bini

La tennista di Bagni di Lucca si è imposta per 2 set a 1 sulla giapponese Nao Hibino, testa di serie numero 9 dell’Abierto GNP Seguros di Monterrey in Messico, disputando una strepitosa seconda parte di gara.



La nipponica, inserita nell’elenco delle teste di serie all’ultimo minuto, dopo la rinuncia della ceca Marie Bouzkova, ha iniziato la gara col piede giusto, aggiudicandosi il primo set col risultato di 6-3. Da quel momento è salita in cattedra la Paolini, che a dispetto della classifica WTA (numero 100 l'italiana, numero 81 la giapponese), ha dominato il secondo e terzo set, vincendo entrambi col risultato di 6-2.



"Non era una gara facile oggi, per come era iniziata - ha dichiarato Jasmine in un'intervista a fine gara -. Non avevo buonissime sensazioni, facevo fatica a controllare la palla. Poi però con l’andare del match mi sono un po’ abituata, ho iniziato a colpire meglio e sono poi riuscita a giocare in maniera positiva. Alla fine sono stata capace di portarla a casa".



Per la Paolini in torneo prosegue incontrando la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n. 111 WTA), che nel primo turno ha superato la britannica Katie Boulter. I precedenti tra le due sono favorevoli alla tennista della val di Lima, con tre vittorie a zero, ma l'attenzione va tenuta al massimo, per poter rimanere il più a lungo possibile sui campi da gioco di Monterrey.