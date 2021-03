Christopher Lucchesi Jr. nel CIRA con HP Sport RRT su 208 Rally4

Altri articoli in Sport

domenica, 7 marzo 2021, 18:14

Il Sasso Marconi si conferma la bestia nera del GhiviBorgo, bissando tra le mura amiche il successo ottenuto tra le mura amiche a Bagni di Lucca in avvio di campionato

sabato, 6 marzo 2021, 14:49

La storia infinita non è solo il titolo di un famoso libro e film, ma anche il destino del campionato 2020/2021 di Eccellenza. Una storia iniziata lo scorso gennaio

sabato, 6 marzo 2021, 11:01

Un lotto di conduttori "in testa" alle classifiche assolute della serie promossa da AC Lucca, ufficializzate dopo il primo appuntamento valido per la sedicesima edizione, il Rally del Carnevale. Grande attesa in vista del Rally Il Ciocco, nei suoi due format di Campionato Italiano Rally e Coppa Rally di Zona

martedì, 2 marzo 2021, 19:28

Tutto il meglio del rallismo italiano di massimo livello, in lizza per il Campionato Italiano Rally, con una spruzzata decisa di Mondiale Rally. E’ il 44° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2021, che si prepara ad andare in scena il 12 e 13 marzo prossimi, mentre si va...

lunedì, 1 marzo 2021, 16:33

Domenica 28 febbraio è stata scritta una pagina storica per il GS Orecchiella Garfagnana, che ha conquistato con la squadra femminile il titolo toscano assoluto di corsa campestre

lunedì, 1 marzo 2021, 11:02

Il sodalizio di Piazza Umberto ha scritto l'ennesima pagina indelebile dell'atletica toscana, laureandosi come società regina della corsa campestre per il decimo anno consecutivo