Sport



Colpo grosso del GhiviBorgo: superata a domicilio la Pro Livorno

sabato, 27 marzo 2021, 17:00

di michele masotti

0-2

Pro Livorno Sorgenti: Blundo, Petri (69’Solimano), Davide Falleni (69’Lucarelli), Mattia Falleni, Salemmo, Turini, Brizzi (78’Mancini), Costanzo (69’Bachini), Granito (81’Matteoli), Camarlinghi e Rossi A disposizione: Vozza, Filippi, Bulli e Casalini Allenatore: Matteo Niccolai

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Baggiani (78’Poggesi), Piccardi, Donatini, Gautieri, Gregov, Fazzi (72’Felleca), Bartolini, Nieri, Chianese e Muscas (69’Brunozzi) A disposizione: Abbrandini, Pazzaglia, Viti, Polacchi, Puviani e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: De Angeli di Milano (Assistenti Degiovanni di Novi Ligure e Di Meo di Nichelino)

Marcatore: 22’Fazzi e 94’Nieri

Note: Ammoniti Brizzi, Baggiani, Felleca e Petri. Calci d’angolo 5-2. Recupero 2’ e 5’.

Nell’anticipo della ventitreesima giornata il GhivizzanoBorgo si conferma una squadra da trasferta violando il campo, con un gol per tempo, della rivelazione Pro Livorno Sorgenti. Ottima prova di solidità di capitan Bartolini e compagni, privi di due pedine importanti come il difensore Messina e l’esperta punta Cargiolli, che salgono a quota 22 punti in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti Sasso Marconi, Marignanese, Seravezza, Bagnolese e Progresso. Ricordiamo che la squadra di Venturi deve recuperare il match interno contro il Mezzolara, rinviato nello scorso mese di febbraio per i diversi casi di positività che colpirono il club bolognese.

In vista del turno infrasettimanale di giovedì prossimo, quando al “Delle Terme” scenderà la Marignanese per un delicato scontro salvezza, Venturi decide di non rischiare gli acciaccati Cargiolli e Messina, rispettivamente rimpiazzati nella formazione titolare da Nieri e Gautieri. Detto dell’assenza per infortunio di Nottoli, parte dalla panchina bomber Felleca, uscito anzitempo contro il Prato per un problema muscolare. A centrocampo debutto in maglia biancorossa per Alessandro Donatini. Meno problemi di scelta, invece, per mister Niccolai, guida della rivoluzione di questo campionato. I labronici, quarti in classifica con 39 punti, propongono il consueto 4-3-3 con un reparto offensivo, il secondo più prolifico del girone D, formato da capitan Rossi, il giovane Camarlinghi e l’ex Lucchese Granito.

Al 5’ un avventato tentativo di dribbling di Blundo non viene per poco capitalizzato nello 0-1 dalla pressione di Nieri. Due minuti più tardi un errore in fase di impostazione di Gautieri innesca sulla sinistra Camarlinghi. Il cross basso dell’attaccante scuola Livorno trova a centro area la girata di Rossi alla quale Pagnini risponde con i piedi. Più manovriero il gioco dei biancoverdi, più pericolosa e ficcante la squadra di Venturi. Al minuto numero tredici Chianese inventa un assist per Nieri, abile a scattare sul filo del fuorigioco ma impreciso nel calciare alto a tu per tu con Bundo. Il giovane portiere labronico diventa, suo malgrado, protagonista nel vantaggio di marca ospite. Il traversone dalla sinistra di Muscas non è irresistibile ma l’estremo difensore classe 2002 la combina grossa lasciandosi sfuggire la sfera che Fazzi, sempre bravo negli inserimenti senza palla, non ha difficoltà a correggere in rete. Non paghi del vantaggio, i “colchoneros” della Media Valle continuano a premere. Blundo si riscatta parzialmente al 33’ quando respinge sulla riga il colpo di testa ravvicinato di Nieri, sempre imbeccato da Elia Chianese.

Arrembante l’avvio di seconda frazione dei padroni di casa, pericolosi al 50’ con gran tiro di capitan Rossi che non inquadra di un soffio lo specchio della porta. Il GhiviBorgo, comunque, non si limita a difendersi ma impegna nuovamente Blundo con destro dalla distanza di Donatini. Provvidenziale doppio interno ravvicinato di Pagnini. Dapprima il portiere ex Lucchese disinnesca l’ennesima fuga di Camarlinghi, il migliore dei suoi, per poi respingere con i pugni il seguente tentativo di Rossi. Le occasioni fioccano anche nell’area livornese. Al 60’ Fazzi grazia Blundo calciandogli addosso. La girandola delle sostituzioni non muta più di tanto il canovaccio della partita. Gli assalti della Pro Livorno sono sì generosi ma al tempo stesso confusi, permettendo alla difesa del Ghivizzano di non correre alcun pericolo. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero Nieri, classe 2001 arrivato in prestito dall’Aglianese, suggella un’ottima prestazione realizzando il gol che chiude la partita.