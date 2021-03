Sport



GhiviBorgo sconfitto dal Sasso Marconi nello scontro diretto in ottica salvezza

domenica, 7 marzo 2021, 18:14

di michele masotti

1-0

Sasso Marconi: Campi, Zannoni, Magliozzi, Pedrelli, Serra, Colarieti, Falanelli (69’Testoni), Torelli, Fiorentini (65’Del Sante), Monti e Rrapaj A disposizione: Giannelli, Minutolo, Thiam, Galassi, Magli, Baietti e Marcolini Allenatore: Luigi Della Rocca

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Baggiani (87’Puviani), Piccardi (87’Pazzaglia), Bartolini, Messina, Gregov, Felleca (46’Nieri), Fazzi (75’Nottoli), Cargiolli, Muscas e Brunozzi (46’Chianese) A disposizione: Abbradini, Gautieri, Tragni e Polacchi Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Luca Selvatici di Rovigo (Assistenti Giovanardi di Terni e Ottobretti di Foligno)

Marcatore: 38’Rrapaj

Note: Ammoniti Piccardi e Baggiani

Il Sasso Marconi si conferma la bestia nera del GhiviBorgo, bissando tra le mura amiche il successo ottenuto tra le mura amiche a Bagni di Lucca in avvio di campionato. Una zampata di Rrapaj consente alla formazione di Della Rocca di agganciare a quota 16 punti proprio i “colchoneros” della Media Valle, apparsi involuti nella prestazione rispetto alla squadra ammirata contro il Real Forte Querceta.

Smaltita la forzata domenica di riposo a causa di casi di Covid-19 riscontrati nel Mezzolara, tornato a giocare proprio in questo turno dopo sette match rinviati, mister Venturi lancia dal primo minuto sulla fascia destra il 2002 Baggiani, debuttante in quel di Forte dei Marmi, con Fazzi spostato nel suo originario ruolo di mezzala con Elia Chianese pronto a dare il suo contributo a gara in corso. In attacco si torna all’antico con il tandem Felleca-Cargiolli. Stagione travagliata per i padroni di casa come testimoniato, oltre alla posizione di classifica, dai tre cambi di guida tecnica già effettuati. Da tre giornate a questa parte ad allenare il Sasso Marconi è Luigi Della Rocca, ex attaccante di Bologna e Triestina, che nel match di andata sbloccò il risultato nello 0-2 con cui gli emiliani espugnarono il “Delle Terme”.

Parte dalla panchina Stefano Del Sante, esperta punta che militò nella Lucchese edizione 2017-2018. In un primo tempo condizionato dal vento e con un atteggiamento guardingo, forse troppo, dei “colchoneros” della Media Valle, a condurre le iniziative sono i gialloblù. Al 15’ il primo e unico tentativo degli ospiti porta la firma di Cargiolli, la cui girata viene murata dall’opposizione di capitan Pedrelli. A creare grattacapi alla difesa del GhiviBorgo è lo sgusciante Monti, autore dell’assist per l’1-0. Un difettoso rinvio di Messina innesca sulla sinistra il numero dieci bolognese, puntuale nel pennellare un cross basso per l’accorrente Rrapaj.

Per scuotere i suoi Venturi nell’intervallo opta per un duplice cambio: fuori Brunozzi e Felleca, dentro Chianese e Nieri. Le mosse permettono agli ospiti di alzare il baricentro ma di impensierire raramente la porta locale. La più grande occasione al GhiviBorgo capita al 82’ quando la sponda di Cargiolli premia l’accorrente Nottoli che calcia bene dal limite dell’area ma il suo destro sfiora il palo alla sinistra di Campi.

Domenica prossima la Serie D osserverà un turno di riposo. Il campionato del GhiviBorgo riprenderà domenica 21 marzo nel match interno contro il Prato.